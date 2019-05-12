CurrPorts - программа сетевого мониторинга, которая отображает список всех открытых в данный момент TCP, IP и UDP портов на локальном компьютере. Для каждого порта в списке, отображается информация о процессе, который открыл порт, а также имя процесса, полный путь к процессу, информация о версии процесса (название продукта, описание файла, и т.д.), время создания процесса и пользователь, который его создал и многое другое.

Кроме того CurrPorts позволяет закрывать нежелательные TCP соединения, и завершать процессы на отмеченных портах, а также сохранять информацию о TCP/UDP портах в HTML или XML файл.