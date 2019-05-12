CurrPorts для Windows

CurrPorts 2.55

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CurrPorts 2.55Описание   Скачать CurrPorts 2.55СКАЧАТЬ (93 Кб) Скриншоты CurrPorts 2.55Скриншоты (3)   Статистика CurrPorts 2.55Статистика   Отзывы о CurrPorts 2.55Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.82 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.82 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CurrPorts - программа сетевого мониторинга, которая отображает список всех открытых в данный момент TCP, IP и UDP портов на локальном компьютере. Для каждого порта в списке, отображается информация о процессе, который открыл порт, а также имя процесса, полный путь к процессу, информация о версии процесса (название продукта, описание файла, и т.д.), время создания процесса и пользователь, который его создал и многое другое.

Кроме того CurrPorts позволяет закрывать нежелательные TCP соединения, и завершать процессы на отмеченных портах, а также сохранять информацию о TCP/UDP портах в HTML или XML файл.

Дополнительные файлы к программе:

CurrPorts
CurrPorts
CurrPorts
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 12 580
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0

InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор

Wireshark 3.0.1

Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого

Free IP Scanner 3.1

Free IP scanner - сканер портов и IP-адресов. Предназначен как системным администраторам, так и обычным пользователям для мониторинга и управления своими сетями

Wireless Network Watcher 2.20

Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в

WifiInfoView 2.45

WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и отображает массу полезной информации, как например имя сети (SSID),

TCPView 3.05

TCPView - крошечная, не требующая установки утилита, которая показывает все TCP и UDP на вашем компьютере, удаленный адрес, с которым было установлено соединение, и

скачать Adguard

Отзывы о программе CurrPorts

Витёк про CurrPorts 2.06 [17-02-2013]

Компактная, объёмная, с хорошим расширением и доступностью.
5 | | Ответить

Серёга про CurrPorts 1.80 [16-04-2010]

класная прога, даже инсталировать не пришлось.
5 | | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 