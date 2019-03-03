DiskDigger для Windows

DiskDigger 1.20.10.2731

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Описание DiskDigger 1.20.10.2731Описание   Скачать DiskDigger 1.20.10.2731СКАЧАТЬ (595 Кб) Скриншоты DiskDigger 1.20.10.2731Скриншоты (3)   Статистика DiskDigger 1.20.10.2731Статистика   Отзывы о DiskDigger 1.20.10.2731Отзывы (15)  
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3.84 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 3.84 из 5
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DiskDigger - удобная утилита не требующая установки, с помощью которой можно восстановить случайно удаленные фотографии, видео, музыку, документы и другие файлы с любого носителя.

Программа может сканировать даже поврежденные или плохо отформатированные диски, а также пригодится для восстановления поврежденных файлов и папок в результате вирусной атаки. Может работать со всеми типами внешних и внутренних жестких дисков, USB-накопителями, картами памяти SD, CompactFlash и Memory Stick, а также поддерживает файловые системы FAT12, FAT16, FAT32, exFAT и NTFS.

DiskDigger
DiskDigger
DiskDigger
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.99
Ограничение в работе программыокно регистрации перед сохранением
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 46 198
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе DiskDigger

Владимир про DiskDigger 1.20.5.2591 [20-09-2018]

Отличная штука для иностранных разведок.
2 | | Ответить

Madonna про DiskDigger 1.20.5.2591 [17-08-2018]

Пожалуйста помогите! Исчезли все фото на телефоне! у меня обычный кнопочный телефон!
| 2 | Ответить

любовь про DiskDigger 1.18.16.2357 [31-01-2018]

спасибо,помогла
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Ирина про DiskDigger 1.15.10.2251 [19-09-2017]

Удалили фото с телефона. Очень расстроились.но программа все восстановила. Спасибо огромное!!!!
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Ирина про DiskDigger 1.12.5.2081 [12-05-2017]

Программка суперская! Спасибо огромнейшее создателю! Помогает не первый раз! Оооочень благодарна ей за это)
1 | | Ответить

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