DiskDigger - удобная утилита не требующая установки, с помощью которой можно восстановить случайно удаленные фотографии, видео, музыку, документы и другие файлы с любого носителя.

Программа может сканировать даже поврежденные или плохо отформатированные диски, а также пригодится для восстановления поврежденных файлов и папок в результате вирусной атаки. Может работать со всеми типами внешних и внутренних жестких дисков, USB-накопителями, картами памяти SD, CompactFlash и Memory Stick, а также поддерживает файловые системы FAT12, FAT16, FAT32, exFAT и NTFS.