DiskDigger

Recuva 1.53.1087
Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым
HDD Regenerator 2011
HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с
Advanced Archive Password Recovery 4.54.110
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR
R-Studio 8.9 build 173593
R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти,
R.saver 6.18.1 / 2.5.1
R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,
Handy Recovery 5.5
Handy Recovery - программа для восстановления случайно удаленных или поврежденных файлов. Присутствует поддержка всех файловых систем, восстановление файлов с