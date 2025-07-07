Absolute Uninstaller для Windows

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Оценка: 4.56/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.1.18 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 15 595 | Статистика
Размер:8.33 Мб
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Absolute Uninstaller скриншот № 1

Absolute Uninstaller - бесплатная и простая в использовании программа, которая является неплохой альтернативой стандартному инструменту Windows "Установка/удаление программ". Утилита корректно удаляет ненужные файлы, оставшиеся после удаления ненужных приложений и исправляет неверные ключи в реестре. Для каждой установленной программы отображается дополнительная полезная информация, как например название и версия программы, разработчик, исполняемый файл, месторасположение и т.д. Также в прилодении присутствует возможность пакетной деинсталляции программ.

Основные возможности программы:

  • Полное удаление всех файлов и ключей реестра, относящихся к удаляемой программе;
  • Возможность резервирования и восстановления информации о приложениях;
  • Пакетная деинсталляция программ;
  • Поиск программ по ключевому слову;
  • Маркировка цветом новых программ;
  • Автоматическое исправление недопустимых записей программы;
  • Отображение подробной информацию для каждой установленной программы;
  • Экспорт списка программ в файл.
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Отзывы о программе Absolute Uninstaller

(ерж про Absolute Uninstaller 2.9.0.722 [26-12-2012]

Решил поставить из любопытства и почти сразу хотел удалить, однако обратил для себя внимание на одну деталь - в инфо поддержке приложения можно по ссылке в один клик выйти на сайт обновления приложения, правда не для всех программ (удобно обновляться), для бесплатной программы полезная функция.
8 | 6 | Ответить

scat про Absolute Uninstaller 2.8.0.636 [06-12-2011]

долбаная программа полный отстой из всех какие только знаю
6 | 8 | Ответить

Adler про Absolute Uninstaller 2.8.0.636 [06-07-2011]

Аналогичная шняга, о которой говорит Alex8f...1371
6 | 7 | Ответить

STEP про Absolute Uninstaller 2.8.0.636 [11-12-2010]

ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ,МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ ВАШ САЙТ!
6 | 7 | Ответить

Aleks про Absolute Uninstaller 2.8.0.636 [25-05-2010]

На английском всё понятно
6 | 6 | Ответить

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