Absolute Uninstaller для Windows
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.1.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Glarysoft Ltd.
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 15 595 | Статистика
|Размер:
|8.33 Мб
|СКАЧАТЬ
Absolute Uninstaller - бесплатная и простая в использовании программа, которая является неплохой альтернативой стандартному инструменту Windows "Установка/удаление программ". Утилита корректно удаляет ненужные файлы, оставшиеся после удаления ненужных приложений и исправляет неверные ключи в реестре. Для каждой установленной программы отображается дополнительная полезная информация, как например название и версия программы, разработчик, исполняемый файл, месторасположение и т.д. Также в прилодении присутствует возможность пакетной деинсталляции программ.
Основные возможности программы:
- Полное удаление всех файлов и ключей реестра, относящихся к удаляемой программе;
- Возможность резервирования и восстановления информации о приложениях;
- Пакетная деинсталляция программ;
- Поиск программ по ключевому слову;
- Маркировка цветом новых программ;
- Автоматическое исправление недопустимых записей программы;
- Отображение подробной информацию для каждой установленной программы;
- Экспорт списка программ в файл.
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Отзывы о программе Absolute Uninstaller
(ерж про Absolute Uninstaller 2.9.0.722 [26-12-2012]
Решил поставить из любопытства и почти сразу хотел удалить, однако обратил для себя внимание на одну деталь - в инфо поддержке приложения можно по ссылке в один клик выйти на сайт обновления приложения, правда не для всех программ (удобно обновляться), для бесплатной программы полезная функция.
8 | 6 | Ответить
scat про Absolute Uninstaller 2.8.0.636 [06-12-2011]
долбаная программа полный отстой из всех какие только знаю
6 | 8 | Ответить
Adler про Absolute Uninstaller 2.8.0.636 [06-07-2011]
Аналогичная шняга, о которой говорит Alex8f...1371
6 | 7 | Ответить
STEP про Absolute Uninstaller 2.8.0.636 [11-12-2010]
ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ,МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ ВАШ САЙТ!
6 | 7 | Ответить