Отзывы о программе Absolute Uninstaller

(ерж

Решил поставить из любопытства и почти сразу хотел удалить, однако обратил для себя внимание на одну деталь - в инфо поддержке приложения можно по ссылке в один клик выйти на сайт обновления приложения, правда не для всех программ (удобно обновляться), для бесплатной программы полезная функция.

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