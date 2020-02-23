SUPER для Windows

SUPER 2020 Build 77 (February 22 2020)

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Описание SUPER 2020 Build 77 (February 22 2020)Описание   Скачать SUPER 2020 Build 77 (February 22 2020)СКАЧАТЬ (64,16 Мб) Скриншоты SUPER 2020 Build 77 (February 22 2020)Скриншоты (4)   Статистика SUPER 2020 Build 77 (February 22 2020)Статистика   Отзывы о SUPER 2020 Build 77 (February 22 2020)Отзывы (52)  
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4.10 из 5, всего оценок - 119
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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SUPER - простая и эффективная бесплатная программа для конвертирования (и проигрывания) любых мультимедиа файлов без каких-либо временных или функциональных ограничений. SUPER (сокращение от "Simplified Universal Player Encoder Renderer") не требует установки никаких дополнительных модулей - все нужные кодеки уже встроены в программу.

Скорость работы и высокое качество преобразования файлов является результатом работы плагинов и кодеков входящих в программу: FFmpeg, MEncoder, MPlayer, x264, FFmpeg2theora, MusePack (mpc), libavcodec library (компилированный в FFmpeg и MEncoder) и плагина the Theora/Vorbis RealProducer. Также в программу встроены профили для iPod, PSP, Zune, Pocket-PCs и некоторых моделей мобильных телефонов. Кроме того, программа воспроизводит потоковое видео и может сохранять его на жесткий диск.

SUPER поддерживает конвертирование в обеих направлениях следующих форматов:

  • Изображения: JPG, PGM, PNG, PPM.
  • Видео: 3GP/3G2 (Nokia, Siemens, Sony, Ericsson), AMV, ASF, AVI (DivX, XviD, MPEG4, MSmpeg4), DAT, DV (Digital Video), DRV-MS, FLI, FLC, FLV, M2TS, MKV, MPG (MPEG I, Mpeg II, VCD, SVCD), MOV (H263, H264, MPEG4, SVQ), MP4 (H263, H264, MPEG4), NSV, OGG, QT, RM, RAM, RMVB, STR (старые PlayStation), SWF (Flash), TS (HDTV), TMF, TY+, VIV, VOB, WMV.
  • Аудио: AAC, AC3, AMR, FLAC, MMF, MP2, MP3, MP4, MPC, OGG, RA, WAV, WMA.
  • Файлы скрипта AviSynth: AVS.

Возможности программы:

  • Простой интерфейс с легким доступом ко всем функциям программы.
  • Большое разнообразие аудио и видео кодеков с возможностью конвертирования форматов файлов из одного в другой.
  • Простая установка параметров выходных файлов аудио и видео (размер, частота кадров и сжатие).
  • Уникальный продвинутый интерфейс выбора настроек H.264.
  • Простая конфигурация основных параметры звука (частота дискретизации, количество каналов, аудио битрейт) в ходе преобразования аудиофайлов.
  • Пакетная обработка файлом путем простого их перетаскивания.
  • Встроенный анализатор файлов мультимедиа для показа их структуры и встроенных тегов.
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 69 340
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Конверторы
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Отзывы о программе SUPER

михаил про SUPER 2019 Build 75 (13 January 2019) [23-06-2019]

если что софта предлагает программы левые это поставьте вот эту не большию программу она называется вот так Unchecky он предупреждать будет птички т от левых програм и снимать
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Алексей про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [02-12-2018]

Программа отличная!!!! Только она нормально в DivX 5 кодируют качественно. Штатная дИвикс подвела, и в виртуал дабе тоже. VHS запись с камеры из за особенности съёмок дёрганий подвисала в моментах (Где более разнообразные кадры цвет и т.д.) Гребёнку прграмма убрала. Но не ожидал нападения вирусов т.к. раньше не было такого. Я ещё Доктор веба вырубил ппц. Потом долго отбивался от вирусов 30 штук Паук перебил. И я по процессу выследил по удалял. И Unlocker натравил на них гасить секторно.
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Aha про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [15-10-2018]

Да, была когда-то шикарная софтина... Потребовала обновления - обновил, чёрт меня дёрнул! Подменила иконки браузеров на свои левые. Файервол оборался на неё. Напихала кучу левого рекламного софта. Снёс и ещё час выковыривал из углов шлак и переустанавливал браузеры. Итог - НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ!!!
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Вова про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [31-07-2018]

После установки куча левого софта. Антивирус Касперского нашёл кучу вирусов, не советую это ставить.
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Dmitriy в ответ Вова про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [29-12-2018]

Не качайте прогу это вирус!! Вот я тупанул и не заглянул в комменты и сразу начал качать прогу. И прикол то что virustotal вообще не показывает что это вирус.
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crazy_mActe про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [13-06-2018]

подтверждаю тоже - СОДЕРЖИТ ВРЕДОНОСНОЕ ПО - НЕ КАЧАЙТЕ !!!
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