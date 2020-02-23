SUPER - простая и эффективная бесплатная программа для конвертирования (и проигрывания) любых мультимедиа файлов без каких-либо временных или функциональных ограничений. SUPER (сокращение от "Simplified Universal Player Encoder Renderer") не требует установки никаких дополнительных модулей - все нужные кодеки уже встроены в программу.
Скорость работы и высокое качество преобразования файлов является результатом работы плагинов и кодеков входящих в программу: FFmpeg, MEncoder, MPlayer, x264, FFmpeg2theora, MusePack (mpc), libavcodec library (компилированный в FFmpeg и MEncoder) и плагина the Theora/Vorbis RealProducer. Также в программу встроены профили для iPod, PSP, Zune, Pocket-PCs и некоторых моделей мобильных телефонов. Кроме того, программа воспроизводит потоковое видео и может сохранять его на жесткий диск.
SUPER поддерживает конвертирование в обеих направлениях следующих форматов:
Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация
Отзывы о программе SUPER
михаил про SUPER 2019 Build 75 (13 January 2019) [23-06-2019]
если что софта предлагает программы левые это поставьте вот эту не большию программу она называется вот так Unchecky он предупреждать будет птички т от левых програм и снимать 2 | 2 | Ответить
Алексей про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [02-12-2018]
Программа отличная!!!! Только она нормально в DivX 5 кодируют качественно. Штатная дИвикс подвела, и в виртуал дабе тоже. VHS запись с камеры из за особенности съёмок дёрганий подвисала в моментах (Где более разнообразные кадры цвет и т.д.) Гребёнку прграмма убрала. Но не ожидал нападения вирусов т.к. раньше не было такого. Я ещё Доктор веба вырубил ппц. Потом долго отбивался от вирусов 30 штук Паук перебил. И я по процессу выследил по удалял. И Unlocker натравил на них гасить секторно. 2 | 2 | Ответить
Aha про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [15-10-2018]
Да, была когда-то шикарная софтина... Потребовала обновления - обновил, чёрт меня дёрнул! Подменила иконки браузеров на свои левые. Файервол оборался на неё. Напихала кучу левого рекламного софта. Снёс и ещё час выковыривал из углов шлак и переустанавливал браузеры. Итог - НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ!!! 4 | 2 | Ответить
Вова про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [31-07-2018]
После установки куча левого софта. Антивирус Касперского нашёл кучу вирусов, не советую это ставить. 2 | 2 | Ответить
Dmitriy в ответ Вова про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [29-12-2018]
Не качайте прогу это вирус!! Вот я тупанул и не заглянул в комменты и сразу начал качать прогу. И прикол то что virustotal вообще не показывает что это вирус. 2 | 2 | Ответить
crazy_mActe про SUPER 2018 Build 74 (May 29 2018) [13-06-2018]
подтверждаю тоже - СОДЕРЖИТ ВРЕДОНОСНОЕ ПО - НЕ КАЧАЙТЕ !!! 2 | 2 | Ответить