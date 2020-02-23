Скорость работы и высокое качество преобразования файлов является результатом работы плагинов и кодеков входящих в программу: FFmpeg, MEncoder, MPlayer, x264, FFmpeg2theora, MusePack (mpc), libavcodec library (компилированный в FFmpeg и MEncoder) и плагина the Theora/Vorbis RealProducer. Также в программу встроены профили для iPod, PSP, Zune, Pocket-PCs и некоторых моделей мобильных телефонов. Кроме того, программа воспроизводит потоковое видео и может сохранять его на жесткий диск.

SUPER - простая и эффективная бесплатная программа для конвертирования (и проигрывания) любых мультимедиа файлов без каких-либо временных или функциональных ограничений. SUPER (сокращение от "Simplified Universal Player Encoder Renderer") не требует установки никаких дополнительных модулей - все нужные кодеки уже встроены в программу.

Free Audio Extractor - программа для извлечения аудио дорожек из видео файлов без потери качества звука и конвертирования их в MP3, AAC, WMA, FLAC, WAV и т.д. Также

Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и