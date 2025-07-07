Quick Startup для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.1.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Glarysoft Ltd.
|Категория:
|Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 907 | Статистика
|Размер:
|11.1 Мб
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Quick Startup - менеджер автозагрузки программ, с помощью которого Вы сможете добавлять, удалять, редактировать и отключать любые элементы в списке автоматического запуска приложений.
Кроме того утилита отображает подробное описание о каждой программе, а также есть возможность узнать дополнительную информацию в Интернете с помощью функции "Поиск в Google". В программе присутствует оценка безопасности каждого элемента в списке, которая поможет решить пользователю отключать данную программу или нет.
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Отзывы о программе Quick Startup
денис про Quick Startup 2.9.0.823 [18-02-2012]
из 12 программ в автозагрузке эта прога увидела только 7штук. Если она не видит отложеную загрузку, то она и эти бы не увидела. снес ее к черту.
6 | 6 | Ответить
omega92 про Quick Startup 2.8.0.718 [22-05-2010]
Че то геморройная какая-то прога. Установка - и сразу какие-то проблемы. Даже разбираться дальше не стал - сразу снес ее.
6 | 7 | Ответить