Quick Startup - менеджер автозагрузки программ, с помощью которого Вы сможете добавлять, удалять, редактировать и отключать любые элементы в списке автоматического запуска приложений.

Кроме того утилита отображает подробное описание о каждой программе, а также есть возможность узнать дополнительную информацию в Интернете с помощью функции "Поиск в Google". В программе присутствует оценка безопасности каждого элемента в списке, которая поможет решить пользователю отключать данную программу или нет.