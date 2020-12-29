EASEUS Data Recovery Wizard FREE для Windows

Описание
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Оценка: 4.43/5 голосов - 37
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $69.95
Ограничение:восстановление 2 ГБ данных
Версия:13.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):8 / 89 545 | Статистика
Размер:34,93 Мб
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Data Recovery Wizard - программа для восстановления данных, потерянных при форматировании, удалении, повреждении раздела или логического диска, внезапном выключении системы, сбое питания и т.п.

Возможности:

  • Модуль Deleted File Recovery для быстрого и эффективного восстановления случайно удаленных файлов и папок.
  • Модуль Complete Recovery для восстановления данных и файлов из удаленных, поврежденных или потерянных разделов и папок, безымянных разделов и с отформатированных логических дисков.
  • Модуль Partition Recovery для восстановления данных с жестких дисков со скрытыми разделами, поврежденных файловых систем, из удаленных разделов, дисков с некорректно установленными ОС и пострадавших от вирусной атаки.
  • Поддержка динамических дисков.
  • Возможность восстановления файлов Linux из Windows.
  • Восстановление с внешних носителей: USB flash-дисков, карт памяти, цифровых камер, фотоаппаратов, цифровых аудиоплееров, флоппиков и т.д.
  • Восстановление закодированных/сжатых файлов из NTFS томов.
  • Создание файлов образа Disk Image в процессе восстановления.
  • Поддержка файловых систем FAT12, FAT16, FAT32, NTFS/NTFS5, EXT2 и EXT3.
  • Восстановление офисных документов, фото, видео, музыки, электронной почты и т.д.
  • Высокое качество восстановления файлов.
  • Распознавание длинных имен файлов.
  • Загрузочный диск на основе WinPE.
  • Предварительный просмотр восстанавливаемых файлов.
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Отзывы о программе EASEUS Data Recovery Wizard FREE

Ольга про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 13.2.0 [28-12-2020]

Зачем писать, что программа бесплатная??? Пощадите наше время и черт побери, нервы!
В утиль эти флешки, буду хранить на компе и в облаке.
| | Ответить

Admin в ответ Ольга про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 13.2.0 [29-12-2020]

Вот одна из лучших и полностью бесплатных программ для восстановления
- https://www.softportal.com/software-21645-rsaver.html (R.saver)
1 | | Ответить

Сергей про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0 [03-03-2020]

Да программа супер.
| 3 | Ответить

диман про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.8.0 [03-07-2019]

программа крутая и быстрая...но только 500 мб дает восстановить..а покупать ее очень дорого ппц
2 | 3 | Ответить

Дария про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.5.0 [04-10-2017]

Кто восстанавливал с ее помощью файлы, подскажите, почему не получается воспользоваться бесплатной версией? Написано, что она дает восстановить 500 мб, у меня выбрано значительно меньше, но все равно программа предлагает купить про версию и не дает восстановить файлы! Что делать?
14 | 61 | Ответить

Татьяна про EASEUS Data Recovery Wizard FREE 11.5.0 [30-04-2017]

Офигенная программка. Случайно удалила папку навсегда.. расстроилась, что придется долго восстанавливать. Но нет, эта программа справилась за 5 минут)
4 | 3 | Ответить

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