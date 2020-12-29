Отзывы о программе EASEUS Data Recovery Wizard FREE

Ольга Зачем писать, что программа бесплатная??? Пощадите наше время и черт побери, нервы!

В утиль эти флешки, буду хранить на компе и в облаке.

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Admin Ольга Вот одна из лучших и полностью бесплатных программ для восстановления

- https://www.softportal.com/software-21645-rsaver.html (R.saver)

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Сергей Да программа супер.

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диман программа крутая и быстрая...но только 500 мб дает восстановить..а покупать ее очень дорого ппц

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Дария Кто восстанавливал с ее помощью файлы, подскажите, почему не получается воспользоваться бесплатной версией? Написано, что она дает восстановить 500 мб, у меня выбрано значительно меньше, но все равно программа предлагает купить про версию и не дает восстановить файлы! Что делать?

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