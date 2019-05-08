BX Language acquisition - программа, которая предназначена для расширения словарного запаса, путем заучивания написания и произношения иностранных слов. Заучивание слов основано на накоплении статистики Ваших ответов на задания программы. За каждое правильно выполненное задание Вы получаете определённое количество баллов. За каждую ошибку баллы с Вас снимаются.

В каждом следующем упражнении обязательно будут преобладать задания с наименьшим баллом, некоторое количество новых заданий, а также задания на повторение выученного. При наборе определённого количества баллов задание считается условно-выученным. Условно-выученные слова предлагаются для повторения по методике Эббингауза. Вы имеете возможность настройки балльной системы и системы повторения выученного материала.



Кроме того программа позволяет заучивать написание и произношение иностранных слов как в режиме вопрос-ответ, так и в режиме диктанта. Для прослушивания произношения слов и фраз к программе можно подключить библиотеки звуковых файлов в форматах SAE, ABBYY Lingvo 5-13, English Platinum 2002, каталоги со звуковыми файлами в форматах WAV, MP3, OGG, а также Синтезаторы речи 4 и 5 поколения.



Программа позволяет Вам самостоятельно составлять новые словари с заданиями вручную или автоматически на основе частотного анализа текста. Составлять словари можно также и с помощью любого текстового редактора в WIN кодировке.

В этой версии программы присутствует поддержка словарей на 33 языках:

Русском, Английском, Немецком, Французском, Испанском, Итальянском, Турецком, Болгарском, Чешском, Финском, Казахском, Таджикском, Белорусском, Украинском, Шведском, Литовском, Албанском, Датском, Нидерландском, Эстонском, Греческом, Израильском, Венгерском, Хорватском, Латышском, Норвежском, Польском, Португальском, Румынском, Сербском, Словацком, Тайском, Узбекском.

К программе можно подключать словари и других языков, но при этом некоторые возможности программы будут ограничены.