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BX Language acquisition 7.0.1.0
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4.80 из 5, всего оценок - 10
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- Рейтинг программы - 4.80 из 5
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BX Language acquisition - программа, которая предназначена для расширения словарного запаса, путем заучивания написания и произношения иностранных слов. Заучивание слов основано на накоплении статистики Ваших ответов на задания программы. За каждое правильно выполненное задание Вы получаете определённое количество баллов. За каждую ошибку баллы с Вас снимаются.
В каждом следующем упражнении обязательно будут преобладать задания с наименьшим баллом, некоторое количество новых заданий, а также задания на повторение выученного. При наборе определённого количества баллов задание считается условно-выученным. Условно-выученные слова предлагаются для повторения по методике Эббингауза. Вы имеете возможность настройки балльной системы и системы повторения выученного материала.
Кроме того программа позволяет заучивать написание и произношение иностранных слов как в режиме вопрос-ответ, так и в режиме диктанта. Для прослушивания произношения слов и фраз к программе можно подключить библиотеки звуковых файлов в форматах SAE, ABBYY Lingvo 5-13, English Platinum 2002, каталоги со звуковыми файлами в форматах WAV, MP3, OGG, а также Синтезаторы речи 4 и 5 поколения.
Программа позволяет Вам самостоятельно составлять новые словари с заданиями вручную или автоматически на основе частотного анализа текста. Составлять словари можно также и с помощью любого текстового редактора в WIN кодировке.
В этой версии программы присутствует поддержка словарей на 33 языках:
- Русском, Английском, Немецком, Французском, Испанском, Итальянском, Турецком, Болгарском, Чешском, Финском, Казахском, Таджикском, Белорусском, Украинском, Шведском, Литовском, Албанском, Датском, Нидерландском, Эстонском, Греческом, Израильском, Венгерском, Хорватском, Латышском, Норвежском, Польском, Португальском, Румынском, Сербском, Словацком, Тайском, Узбекском.
К программе можно подключать словари и других языков, но при этом некоторые возможности программы будут ограничены.
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|Что нового в BX Language acquisition 7.0.1.0?
- Поддержка словарей для Android версии программы BX Memo
- Программа теперь полностью бесплатная
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Отзывы о программе BX Language acquisition
Сергей про BX Language acquisition 5.4.6.5 [18-02-2015]
Раньше пользовался версией 3.9
Прекрасная программа, но перестала работать после переустановки системы на Win8.1
Сайт Андрея bxmemo.narod.ru больше не работает
Спасибо Вашему сайту за возможность скачать новую версию
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Paloma про BX Language acquisition 4.10.18.14 [21-01-2011]
Классная прога
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Артур про BX Language acquisition 4.8.16.13 [23-11-2010]
у вас очень интиресный сайт множество полезных учубных программ спасибо
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