BX Language acquisition для Windows

BX Language acquisition 7.0.1.0

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Описание BX Language acquisition 7.0.1.0Описание   Скачать BX Language acquisition 7.0.1.0СКАЧАТЬ (40,26 Мб) Скриншоты BX Language acquisition 7.0.1.0Скриншоты (4)   Статистика BX Language acquisition 7.0.1.0Статистика   Отзывы о BX Language acquisition 7.0.1.0Отзывы (3)  
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4.80 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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BX Language acquisition - программа, которая предназначена для расширения словарного запаса, путем заучивания написания и произношения иностранных слов. Заучивание слов основано на накоплении статистики Ваших ответов на задания программы. За каждое правильно выполненное задание Вы получаете определённое количество баллов. За каждую ошибку баллы с Вас снимаются.

В каждом следующем упражнении обязательно будут преобладать задания с наименьшим баллом, некоторое количество новых заданий, а также задания на повторение выученного. При наборе определённого количества баллов задание считается условно-выученным. Условно-выученные слова предлагаются для повторения по методике Эббингауза. Вы имеете возможность настройки балльной системы и системы повторения выученного материала.

Кроме того программа позволяет заучивать написание и произношение иностранных слов как в режиме вопрос-ответ, так и в режиме диктанта. Для прослушивания произношения слов и фраз к программе можно подключить библиотеки звуковых файлов в форматах SAE, ABBYY Lingvo 5-13, English Platinum 2002, каталоги со звуковыми файлами в форматах WAV, MP3, OGG, а также Синтезаторы речи 4 и 5 поколения.

Программа позволяет Вам самостоятельно составлять новые словари с заданиями вручную или автоматически на основе частотного анализа текста. Составлять словари можно также и с помощью любого текстового редактора в WIN кодировке.
В этой версии программы присутствует поддержка словарей на 33 языках:

  • Русском, Английском, Немецком, Французском, Испанском, Итальянском, Турецком, Болгарском, Чешском, Финском, Казахском, Таджикском, Белорусском, Украинском, Шведском, Литовском, Албанском, Датском, Нидерландском, Эстонском, Греческом, Израильском, Венгерском, Хорватском, Латышском, Норвежском, Польском, Португальском, Румынском, Сербском, Словацком, Тайском, Узбекском.

К программе можно подключать словари и других языков, но при этом некоторые возможности программы будут ограничены.

Что нового в BX Language acquisition 7.0.1.0?
  • Поддержка словарей для Android версии программы BX Memo
  • Программа теперь полностью бесплатная
BX Language acquisition
BX Language acquisition
BX Language acquisition
BX Language acquisition
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 11 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки - Словари
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Отзывы о программе BX Language acquisition

Сергей про BX Language acquisition 5.4.6.5 [18-02-2015]

Раньше пользовался версией 3.9
Прекрасная программа, но перестала работать после переустановки системы на Win8.1
Сайт Андрея bxmemo.narod.ru больше не работает
Спасибо Вашему сайту за возможность скачать новую версию
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Paloma про BX Language acquisition 4.10.18.14 [21-01-2011]

Классная прога
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Артур про BX Language acquisition 4.8.16.13 [23-11-2010]

у вас очень интиресный сайт множество полезных учубных программ спасибо
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