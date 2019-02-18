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Total Movie Converter для Windows

Total Movie Converter 4.1.0.29

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Описание Total Movie Converter 4.1.0.29Описание   Скачать Total Movie Converter 4.1.0.29СКАЧАТЬ (30,28 Мб) Скриншоты Total Movie Converter 4.1.0.29Скриншоты (4)   Статистика Total Movie Converter 4.1.0.29Статистика   Отзывы о Total Movie Converter 4.1.0.29Отзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Total Movie Converter - инструмент для конвертации видео файлов, с поддержкой таких популярных форматов, как AVI, MPG, WMV, MPEG, VOB, IVF, DIVX, MPE, M1V, M2V, MPEG4, ASF MOV, FLI, FLC. Кроме того программа содержит пресеты, с помощью которых можно без проблем преобразовывать видео для просмотра на мобильных устройствах типа iPod, iPhone, Zune, Apple TV, Archos, Creative Zen Vision, XBox.

Основные возможности:

  • Поддержка популярных форматов видео (AVI, MPG, WMV, MPEG, VOB, IVF, DIVX, MPE, M1V, M2V, MPEG4, ASF MOV, FLI, FLC);
  • Пакетная обработка файлов;
  • Наличие пресетов;
  • Конвертация видео для просмотра на iPod, iPhone, Zune, Apple TV, Archos, Creative Zen Vision, XBox;
  • Конвертация выбранной части файла;
  • Возможность регулирования размера выходного файла;
  • Настройки уровня звука, частоты и битрейта;
  • Интеграция в Windows.

 

Скриншоты Total Movie Converter:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 716
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе Total Movie Converter

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