Total Movie Converter - инструмент для конвертации видео файлов, с поддержкой таких популярных форматов, как AVI, MPG, WMV, MPEG, VOB, IVF, DIVX, MPE, M1V, M2V, MPEG4, ASF MOV, FLI, FLC. Кроме того программа содержит пресеты, с помощью которых можно без проблем преобразовывать видео для просмотра на мобильных устройствах типа iPod, iPhone, Zune, Apple TV, Archos, Creative Zen Vision, XBox.
Основные возможности:
Поддержка популярных форматов видео (AVI, MPG, WMV, MPEG, VOB, IVF, DIVX, MPE, M1V, M2V, MPEG4, ASF MOV, FLI, FLC);
Пакетная обработка файлов;
Наличие пресетов;
Конвертация видео для просмотра на iPod, iPhone, Zune, Apple TV, Archos, Creative Zen Vision, XBox;
Конвертация выбранной части файла;
Возможность регулирования размера выходного файла;