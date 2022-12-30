Norton Security для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 511
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 795 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|22.22.11.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Symantec Corporation
|Категории:
|Антивирусы - Комплексная защита
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 117 834 | Статистика
|Размер:
|218,14 Мб
Norton Security - обеспечивает необходимую степень защиты от вирусов, хакеров и угроз конфиденциальности информации.
В этот пакет включены полные версии Norton AntiVirus, Norton Personal Firewall, Norton Privacy Control, которые надежно защитят ваш ПК от наиболее часто встречающихся в Интернете опасностей.
Дополнительно вы сможете воспользоваться средством Norton Spam Alert для блокирования нежелательной почты, а также Norton Parental Control, позволяющим защищать ваших детей во время путешествий по Интернету.
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Отзывы о программе Norton Security
Сергей про Norton Security 22.20.5.39 [07-04-2022]
Не вздумайте покупать любую версию антивируса компании NORTON - после введения против нас санкций они перестали оказывать поддержку в России, базы не обновляются и деньги вы хрен вернёте. Используйте Касперского.
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Владимир про Norton Security 22.20.5.39 [02-04-2022]
Честно отрабатывал сей продукт до ноября 2021, потом что-то в политике компании произошло, никаких объяснений, обновлений нет, сейчас даже сайт поддержки не работает. точнее выдает пустую страницу. Хочц сказать разрабам и владелцам: ну пляшите там под эту дудку, крысы. все знают чем это все кончилось, все крысы сдохли и дударь с ними.
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Roslav про Norton Security 22.20.5.39 [04-02-2022]
1 февраля 2022 года компания Нортон кинула н-ое число своих клиентов без объявления войны! Последнее обновление антивируса не захотело работать на имеющейся архитектуре процессора! Я не поверю, чтобы челы компании НОРТОН живущие внутри комп'ютера (можно сказать) забыли о том, что огромному числу пользователей не с руки срываться и менять процессоры, а заодно скорее всего материнские платы, видеокарты, блоки памяти и жёсткие диски! Идиоты? Скорее им было наплевать на пользователей! Пользовался им 10 лет! В процессе пользования проблем в целом не доставлял!
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Сергей про Norton Security 22.14.0.54 [15-08-2020]
Нортон - полное дерьмо! Пользовался им более 5 лет. за последний год раз 10-15 переустанавливал его. Просто слетает и всё! Программа становится не активной, не обновляется и не сканирует. Чаша терпения переполнилась, когда в результате автоматического продления с меня Нортон хотел срубить 2899 руб, когда счёт был выписан на сумму 1799 руб.! Никому не рекомендую эту дрянь!
2 | 5 | Ответить
Александр про Norton Security 22.14.0.54 [17-12-2018]
Устанавливали ЧАС!!!! Постоянный сбой!!! Всё что то не так!!!ГОВНО!!!!!
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