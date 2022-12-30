Norton Security - обеспечивает необходимую степень защиты от вирусов, хакеров и угроз конфиденциальности информации.

В этот пакет включены полные версии Norton AntiVirus, Norton Personal Firewall, Norton Privacy Control, которые надежно защитят ваш ПК от наиболее часто встречающихся в Интернете опасностей.

Дополнительно вы сможете воспользоваться средством Norton Spam Alert для блокирования нежелательной почты, а также Norton Parental Control, позволяющим защищать ваших детей во время путешествий по Интернету.