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Emsisoft Anti-Malware 2019.8.1.9715
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4.62 из 5, всего оценок - 211
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- Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Emsisoft Anti-Malware - мощное решение "все в одном", включающее антивирусную, антитроянскую, антишпионскую, античервь и антидиалер защиту. Обнаруживает и безопасно обезвреживает вирусы, трояны, черви, шпионские программы (Spyware), рекламное ПО (Adware), руткиты, кейлоггеры, программы-дозвонщики, ботов и другие интернет-угрозы. Используемые технологии позволяют удалять вредоносное ПО до того, как оно причинит какой-нибудь вред.
Возможности:
- Сканирование жесткого диска и удаление всех инфекций. При обнаружении инфекции, сканер помещает найденные объекты в карантин или полностью удаляет.
- Фоновая Защита препятствует активности опасных программ на компьютере, блокируя шпионов с помощью уникальной технологии поведенческого анализа, основываясь на сигнатурах и поведении.
- 2 технологии сканирования: защита от шпионских программ и антивирус. Использование сочетания двух продуктов - антишпион a-squared Anti-Spyware и антивирусный движок Ikarus Anti-Virus.
- Анализ и контроль поведения программ, немедленная блокировка подозрительных действий. Технология защиты Malware-IDS предотвращает угрозу до того, как она станет активной.
- Анализ поведения и защита при серфинге.
- Простота в установке и использовании программы, не требуется наличие специальных знаний.
- Автоматическое удаление и ручная очистка шпионов.
- Автоматические ежедневные обновления.
- Комплексная функция автоматического управления без участия пользователя.
- Интегрированный инструмент a-squared HiJackFree, который контролирует все процессы, службы, автозапуск, открытые порты, плагины браузеров и сетевые подключения.
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Отзывы о программе Emsisoft Anti-Malware
Евгений про Emsisoft Anti-Malware 12.2.0.7060 [11-02-2017]
А у меня при загрузки системы одновременно загружается и защитник виндовс(( Я так смотрю по форумам что этот баг у эмсисофта аж с 2014 года.
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Valek про Emsisoft Anti-Malware 11.9.0.6513 [26-07-2016]
Полный отстой прога.Долго проверяет,ничего не находит.Хотя другие утилиты показывают полно троянов!
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алексей_п про Emsisoft Anti-Malware 11.8.0.6486 [23-06-2016]
мочит программы от мэил.ру наконецто))
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Сергей про Emsisoft Anti-Malware 11.8.0.6465 [18-06-2016]
Пользуюсь этим антивирусом 5 лет в паре Malwarebytes Anti-Malware с тех пор забыл что такое переустановка системы после вирусов.Рекомендую.A ключи покупаю на plati.ru там дешевле чем на официальном сайте,разница ощутима.
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Алексей про Emsisoft Anti-Malware 11.6.1.6315 [08-04-2016]
Пользовался разными антивирусами, остановился на Emsisoft Anti-Malware, их же internet security кривоват, а вот без фаервола в самый раз,все кастомизировано,и что для меня важно не пихает сразу файлы в карантин,можно настроить все на "уведомление с выбором",гораздо легче чем тот же dr web
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