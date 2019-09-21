Emsisoft Anti-Malware - мощное решение "все в одном", включающее антивирусную, антитроянскую, антишпионскую, античервь и антидиалер защиту. Обнаруживает и безопасно обезвреживает вирусы, трояны, черви, шпионские программы (Spyware), рекламное ПО (Adware), руткиты, кейлоггеры, программы-дозвонщики, ботов и другие интернет-угрозы. Используемые технологии позволяют удалять вредоносное ПО до того, как оно причинит какой-нибудь вред. Возможности:

360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает