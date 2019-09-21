StudioLine Photo Basic для Windows

StudioLine Photo Basic 4.2.47

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Описание StudioLine Photo Basic 4.2.47Описание   Скачать StudioLine Photo Basic 4.2.47СКАЧАТЬ (94,19 Мб) Скриншоты StudioLine Photo Basic 4.2.47Скриншоты (10)   Статистика StudioLine Photo Basic 4.2.47Статистика   Отзывы о StudioLine Photo Basic 4.2.47Отзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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StudioLine Photo Basic - редактор и менеджер цифровых фотографий и других графических изображений. Упорядочивает фотоархив и редактирует параметры фотографий. Имеет интегрированную функцию конвертера формата изображений, а также элементы графического редактора. Поддерживаются стандарт IPTC, читает и редактирует метаданные EXIF, поддержка RAW.

Возможности:

  • Позволяет проводить поиск по базе данных.
  • Импорт изображения со сканера и фотокамеры во всех популярных форматах.
  • Более 30 профессиональных инструментов для работы с изображениями, которые позволят устранить дефекты на цифровых фотографиях.
  • Добавление к изображениям описания.
  • Выставление фотографиям рейтинга.
  • Поддержка компьютеров с двумя мониторами.
  • Можно запустить несколько объектов StudioLine одновременно.
  • Изменение масштабов и размеров.
  • Отправка фотографии по электронной почте.
  • Возможность сделать высококачественные распечатки на принтере.
  • Просмотр в режиме слайд-шоу, в том числе сразу на двух мониторах.
  • Создание и публикация веб-галереи.
  • Копирование на CD/DVD-диски.
  • Модуль автоматических обновлений.

Внимание! Для бесплатного использования StudioLine Photo Basic необходимо на сайте разработчика запросить код активации, который будет выслан на указанный пользователем email.

StudioLine Photo Basic
StudioLine Photo Basic
StudioLine Photo Basic
StudioLine Photo Basic
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 8 521
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр - Редакторы - Фото
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Отзывы о программе StudioLine Photo Basic

Kuke про StudioLine Photo Basic 3.70.58 [07-09-2013]

нормальная программа. что от нее требуют делает. ключевые слова можно вводить пакетно. сам юзал. есть только одна особенность с кириллицей не дружит. в остальном заявленные свойства оправдывает на 100%.
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(ерж про StudioLine Photo Basic 3.70.53 [25-01-2013]

Скачали почти 5 тыс раз, а отзывов - 0.
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