NANO Антивирус для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.95/5 голосов - 248
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.146.91332 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 19 344 | Статистика
Размер:10,1 Мб
СКАЧАТЬ
NANO Антивирус скриншот № 1
NANO Антивирус скриншот № 2
NANO Антивирус скриншот № 3
NANO Антивирус скриншот № 4

NANO Антивирус - отечественный антивирус, обеспечивающий эффективную защиту компьютера от вирусов, троянов, червей и других видов вредоносного ПО.

Ключевые особенности:

  • Защита в реальном времени от всех видов вирусов, троянских программ (бинарные, макро, скрипт) и червей;
  • Обнаружение и излечение сложных шифрованных и полиморфных вирусов;
  • Сканирование архивов;
  • Возможность организации доверенной зоны, содержимое которой не подлежит проверке при сканировании;
  • Надежная изоляция обнаруженных подозрительных объектов;
  • Функция запуска от имени другого пользователя;
  • Несколько видов интерфейсов (для новичков и "продвинутых" пользователей);
  • Возможность запуска сканирования из контекстного меню.
Что нового в NANO Антивирус 1.0.146.91332?
  • Оптимизировано сканирование некоторых типов файлов..
  • Повышена стабильность работы комплекса.
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

скачать Dr.Web CureIt!Dr.Web CureIt! 25.10.2023

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...

скачать Dr.WebDr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...

скачать HitmanProHitmanPro 3.8.30.326

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...

скачать AVG AntiVirus FreeAVG AntiVirus Free 23.8.8416

AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд...

скачать Антивирус Kaspersky FreeАнтивирус Kaspersky Free 21.14.5.462

Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...

скачать Avast Free AntivirusAvast Free Antivirus 23.9.8494

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...

Отзывы о программе NANO Антивирус

Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.134.90705 [13-12-2020]

При установке прога требует удалить остатки антивируса касперского с компа, а сделать это без переустановки системы невозможно, так что сказать что то об этом антивирусе ничего ни хорошего ни плохого не могу.
3 | 9 | Ответить

Дмитрий в ответ Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.134.90705 [23-12-2020]

Так же прога самовольно блокирует некоторые проверенные нормальные программы, что не есть хорошо.
2 | 10 | Ответить

Thefly1 в ответ Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.146.90791 [09-01-2021]

Имхо, сомнительный софт. Как и было упомянуто у одного человека в комментариях, программа иногда блокирует и признает другие антивирусные программы за вирус) у меня было точно так же - 360 Total Security признался зараженным?!
Подумаем логически, никому неизвестная антивирусная программа при проверке системы детектит другой аналогичный продукт, как зараженный?!что-то тут нечисто)
не хочу, что бы это выглядело, как выгораживание 360 Total Security - хоть и гораздо более известный продукт, но тоже к нему есть вопросы, хотя бы по части рекламы и развития продукта(каким образом монетизируется продукт, будучи абсолютно бесплатным)...
Оптимальным для себя решением, стало удаление и Nano антивируса, и 360 Total Security
4 | 11 | Ответить

Алекс в ответ Thefly1 про NANO Антивирус 1.0.146.25588 [26-05-2023]

Антивирусный софт очень глубоко влезает в систему, перехватывает системные процессы. Антивирусы ведут себя как страшные вирусы. Просто в Нано-Антивирус еще не прописали все сигнатуры всех версий существующих антивирусов, чтобы он зря не пугался.
2 | 2 | Ответить

 

Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.134.90705 [08-12-2020]

Вот в январе буду пробовать этот антивирус, о результатах отпишусь.
4 | 3 | Ответить

fiat lux про NANO Антивирус 1.0.134.90648 [01-09-2020]

Поставил триал потестировать, остался доволен. Из почты выловил пару троянов, заорал на скачанный с левого сайта экзешник. Что характерно, проверил его на вирустотале, определяли далеко не все, только через несколько дней подтянулись другие. Что характерно, более дорогие и раскрученные антивирусы, задумайтесь! Опоздали по сравнению с малоизвестным антивирусом! Триал закончился, проверил сканерами других антивирусов, все чисто. Нашел бесплатный ключ на торрентах на 100 дней, буду ловить акцию брать уже постоянный ключ.
8 | 4 | Ответить

Лена про NANO Антивирус 1.0.134.90648 [14-07-2020]

Установила неделю назад, пока нравится, после Аваста компьютер наконец вздохнул свободно.
8 | 2 | Ответить

Immolate про NANO Антивирус 1.0.134.90648 [23-06-2020]

Я проверил частоту обновления, специально последил несколько дней, идет обновление вирусной базы каждые 4-5 часов.
6 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (126) / Добавить отзыв