Отзывы о программе NANO Антивирус

Дмитрий При установке прога требует удалить остатки антивируса касперского с компа, а сделать это без переустановки системы невозможно, так что сказать что то об этом антивирусе ничего ни хорошего ни плохого не могу.

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Дмитрий Дмитрий Так же прога самовольно блокирует некоторые проверенные нормальные программы, что не есть хорошо.

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Thefly1 Дмитрий Имхо, сомнительный софт. Как и было упомянуто у одного человека в комментариях, программа иногда блокирует и признает другие антивирусные программы за вирус) у меня было точно так же - 360 Total Security признался зараженным?!

Подумаем логически, никому неизвестная антивирусная программа при проверке системы детектит другой аналогичный продукт, как зараженный?!что-то тут нечисто)

не хочу, что бы это выглядело, как выгораживание 360 Total Security - хоть и гораздо более известный продукт, но тоже к нему есть вопросы, хотя бы по части рекламы и развития продукта(каким образом монетизируется продукт, будучи абсолютно бесплатным)...

Оптимальным для себя решением, стало удаление и Nano антивируса, и 360 Total Security

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Алекс Thefly1 Антивирусный софт очень глубоко влезает в систему, перехватывает системные процессы. Антивирусы ведут себя как страшные вирусы. Просто в Нано-Антивирус еще не прописали все сигнатуры всех версий существующих антивирусов, чтобы он зря не пугался.

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Дмитрий Вот в январе буду пробовать этот антивирус, о результатах отпишусь.

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fiat lux Поставил триал потестировать, остался доволен. Из почты выловил пару троянов, заорал на скачанный с левого сайта экзешник. Что характерно, проверил его на вирустотале, определяли далеко не все, только через несколько дней подтянулись другие. Что характерно, более дорогие и раскрученные антивирусы, задумайтесь! Опоздали по сравнению с малоизвестным антивирусом! Триал закончился, проверил сканерами других антивирусов, все чисто. Нашел бесплатный ключ на торрентах на 100 дней, буду ловить акцию брать уже постоянный ключ.

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Лена Установила неделю назад, пока нравится, после Аваста компьютер наконец вздохнул свободно.

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