NANO Антивирус для Windows
|Оценка:
|3.95/5 голосов - 248
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.146.91332 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NANO Security
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 19 344 | Статистика
|Размер:
|10,1 Мб
|СКАЧАТЬ
NANO Антивирус - отечественный антивирус, обеспечивающий эффективную защиту компьютера от вирусов, троянов, червей и других видов вредоносного ПО.
Ключевые особенности:
- Защита в реальном времени от всех видов вирусов, троянских программ (бинарные, макро, скрипт) и червей;
- Обнаружение и излечение сложных шифрованных и полиморфных вирусов;
- Сканирование архивов;
- Возможность организации доверенной зоны, содержимое которой не подлежит проверке при сканировании;
- Надежная изоляция обнаруженных подозрительных объектов;
- Функция запуска от имени другого пользователя;
- Несколько видов интерфейсов (для новичков и "продвинутых" пользователей);
- Возможность запуска сканирования из контекстного меню.
- Оптимизировано сканирование некоторых типов файлов..
- Повышена стабильность работы комплекса.
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Отзывы о программе NANO Антивирус
Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.134.90705 [13-12-2020]
При установке прога требует удалить остатки антивируса касперского с компа, а сделать это без переустановки системы невозможно, так что сказать что то об этом антивирусе ничего ни хорошего ни плохого не могу.
3 | 9 | Ответить
Дмитрий в ответ Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.134.90705 [23-12-2020]
Так же прога самовольно блокирует некоторые проверенные нормальные программы, что не есть хорошо.
2 | 10 | Ответить
Thefly1 в ответ Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.146.90791 [09-01-2021]
Имхо, сомнительный софт. Как и было упомянуто у одного человека в комментариях, программа иногда блокирует и признает другие антивирусные программы за вирус) у меня было точно так же - 360 Total Security признался зараженным?!
Подумаем логически, никому неизвестная антивирусная программа при проверке системы детектит другой аналогичный продукт, как зараженный?!что-то тут нечисто)
не хочу, что бы это выглядело, как выгораживание 360 Total Security - хоть и гораздо более известный продукт, но тоже к нему есть вопросы, хотя бы по части рекламы и развития продукта(каким образом монетизируется продукт, будучи абсолютно бесплатным)...
Оптимальным для себя решением, стало удаление и Nano антивируса, и 360 Total Security
4 | 11 | Ответить
Алекс в ответ Thefly1 про NANO Антивирус 1.0.146.25588 [26-05-2023]
Антивирусный софт очень глубоко влезает в систему, перехватывает системные процессы. Антивирусы ведут себя как страшные вирусы. Просто в Нано-Антивирус еще не прописали все сигнатуры всех версий существующих антивирусов, чтобы он зря не пугался.
2 | 2 | Ответить
Дмитрий про NANO Антивирус 1.0.134.90705 [08-12-2020]
Вот в январе буду пробовать этот антивирус, о результатах отпишусь.
4 | 3 | Ответить
fiat lux про NANO Антивирус 1.0.134.90648 [01-09-2020]
Поставил триал потестировать, остался доволен. Из почты выловил пару троянов, заорал на скачанный с левого сайта экзешник. Что характерно, проверил его на вирустотале, определяли далеко не все, только через несколько дней подтянулись другие. Что характерно, более дорогие и раскрученные антивирусы, задумайтесь! Опоздали по сравнению с малоизвестным антивирусом! Триал закончился, проверил сканерами других антивирусов, все чисто. Нашел бесплатный ключ на торрентах на 100 дней, буду ловить акцию брать уже постоянный ключ.
8 | 4 | Ответить
Лена про NANO Антивирус 1.0.134.90648 [14-07-2020]
Установила неделю назад, пока нравится, после Аваста компьютер наконец вздохнул свободно.
8 | 2 | Ответить
Immolate про NANO Антивирус 1.0.134.90648 [23-06-2020]
Я проверил частоту обновления, специально последил несколько дней, идет обновление вирусной базы каждые 4-5 часов.
6 | 2 | Ответить