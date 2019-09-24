BootRacer для Windows

BootRacer 7.82 Rus

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Описание BootRacer 7.82 RusОписание   Скачать BootRacer 7.82 RusСКАЧАТЬ (15,01 Мб) Скриншоты BootRacer 7.82 RusСкриншоты (4)   Статистика BootRacer 7.82 RusСтатистика   Отзывы о BootRacer 7.82 RusОтзывы (3)  
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4.34 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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BootRacer  - небольшая утилита, которая позволяет автоматически проверять скорость загрузки системы при каждом запуске компьютера. Определяет время до входа в систему (момент когда пользователя просят ввести пароль) и полное время загрузки. Результаты измерений записывает в собственный журнал событий. Прост в установке и использовании.

BootRacer
BootRacer
BootRacer
BootRacer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 11 664
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - другое
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Отзывы о программе BootRacer

Алексей про BootRacer 7.0 Rus [25-01-2018]

Чудовищно! После так называемой "оптимизации" перестали загружаться программы из автозагрузки: менеджер буфера обмена CLCL, Punto, Dropbox, Wisplit, Ultramon...
Даже если эти проги указаны в папке Автозагрузки, даже если в настройках программы указано "Загружать при старте Windows"! (а ведь этот Boostracer cнёс практически сразу!)
Что делать - не знаю :( Похоже, только переустановка Windows
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Егор про BootRacer 6.5 Rus [16-11-2017]

НЕ советую я её устанавливать.
ДО её установки время загрузки винды 25-30 сек. После ёё установки 90-99 сек.
Вывод: ПРога специально тормозит загрузку винды!
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Лидия про BootRacer 3.8 Rus [21-09-2012]

Спасибо за программу,теперь знаю время загрузки своего компьютера.Систему не грузит,вирусов нет,проверила-антивирус NOD32/
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