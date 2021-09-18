Фонарик - Tiny Flashlight для Android
|Оценка:
|4.30/5 голосов - 58
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nikolay Ananiev
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 66 609 | Статистика
|Размер:
|6,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Фонарик - Tiny Flashlight — простой в использовании фонарик для Android-коммуникаторов.
Тап по экрану включает/выключает подсветку, при чем вы можете выбрать вариант подсветки, среди которых есть белый экран, цветной экран, полицейская мигалка, вспышка камеры смартфона и другие.
Удобный виджет обеспечит максимально быстрый доступ к кнопкам управления фонариком.
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Отзывы о программе Фонарик - Tiny Flashlight
Ромашка) про Фонарик - Tiny Flashlight 5.2.2 для Android [19-12-2014]
судя по размеру , в комплект входит 1Мб малвари)))И почему никто не пишет, требует оно доступа к камерам, gps, телефонной книге и т.д. доступа или нет?)
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Кирилл про Фонарик - Tiny Flashlight 5.1.1 для Android [08-09-2014]
Гульназ про Фонарик - Tiny Flashlight 4.9.5 для Android [05-12-2013]
Гульназ про Фонарик - Tiny Flashlight 4.9.5 для Android [05-12-2013]
Работает! Разные режимы(вспышка или экран),все как описано,очень удобно! Спасибо!
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