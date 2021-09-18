Отзывы о программе Фонарик - Tiny Flashlight

Ромашка)

судя по размеру , в комплект входит 1Мб малвари)))И почему никто не пишет, требует оно доступа к камерам, gps, телефонной книге и т.д. доступа или нет?)

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