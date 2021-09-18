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Фонарик - Tiny Flashlight для Android

Описание
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Оценка: 4.30/5 голосов - 58
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 66 609 | Статистика
Размер:6,33 Мб
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Фонарик - Tiny Flashlight скриншот № 1
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Фонарик - Tiny Flashlight скриншот № 4

Фонарик - Tiny Flashlight — простой в использовании фонарик для Android-коммуникаторов.

Тап по экрану включает/выключает подсветку, при чем вы можете выбрать вариант подсветки, среди которых есть белый экран, цветной экран, полицейская мигалка, вспышка камеры смартфона и другие.

Удобный виджет обеспечит максимально быстрый доступ к кнопкам управления фонариком.  

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Отзывы о программе Фонарик - Tiny Flashlight

Daud про Фонарик - Tiny Flashlight 5.2.4 для Android [30-04-2016]

все круто!
2 | 2 | Ответить

Ромашка) про Фонарик - Tiny Flashlight 5.2.2 для Android [19-12-2014]

судя по размеру , в комплект входит 1Мб малвари)))И почему никто не пишет, требует оно доступа к камерам, gps, телефонной книге и т.д. доступа или нет?)
2 | 3 | Ответить

Кирилл про Фонарик - Tiny Flashlight 5.1.1 для Android [08-09-2014]

Спасибо. Хорошее приложение
2 | 2 | Ответить

Гульназ про Фонарик - Tiny Flashlight 4.9.5 для Android [05-12-2013]

Работает! Супер! ) Спасибо !
2 | 2 | Ответить

Гульназ про Фонарик - Tiny Flashlight 4.9.5 для Android [05-12-2013]

Работает! Разные режимы(вспышка или экран),все как описано,очень удобно! Спасибо!
2 | 2 | Ответить

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