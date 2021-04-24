Device ID - крошечное приложение для Android-устройств, с помощью которого Вы быстро и легко получите идентификационный номер Вашего девайса. Особенно эта утилита пригодится тем пользователям, у которых выявление ID-кода не отображается путем символьно-цифрового ввода комбинации *#*#8255#*#*.

После установки приложения вам останется только запустить его и увидеть ID-номер мобильного Android-устройства. Номер можно скопировать в буфер обмена для использования в других программах, приложениях, редакторах и т.д.

Кроме идентификатора девайса, программа покажет вам еще и электронный ящик, который подвязан к Google Play на этом устройстве в качестве логина для установки программ. Разработчики уверяют, что Device ID не требует разрешения на выход в интернет, а значит ваши данные никуда не отправляются, сохраняя конфиденциальную безопасность.