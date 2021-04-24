Device ID для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|redphx
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 670 | Статистика
|Размер:
|25 Кб
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Device ID - крошечное приложение для Android-устройств, с помощью которого Вы быстро и легко получите идентификационный номер Вашего девайса. Особенно эта утилита пригодится тем пользователям, у которых выявление ID-кода не отображается путем символьно-цифрового ввода комбинации *#*#8255#*#*.
После установки приложения вам останется только запустить его и увидеть ID-номер мобильного Android-устройства. Номер можно скопировать в буфер обмена для использования в других программах, приложениях, редакторах и т.д.
Кроме идентификатора девайса, программа покажет вам еще и электронный ящик, который подвязан к Google Play на этом устройстве в качестве логина для установки программ. Разработчики уверяют, что Device ID не требует разрешения на выход в интернет, а значит ваши данные никуда не отправляются, сохраняя конфиденциальную безопасность.
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