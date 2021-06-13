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Gboard для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.6.02.371892758-release-arm64-v8a | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 099 | Статистика
Размер:67,5 Мб
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Gboard – Google Клавиатура – корпорация Google постоянно расширяет ассортимент приложений на Android и регулярно его улучшает. Исключением не стала и стандартная клавиатура Google.

Приложение вобрало в себя множество инновационных решений и предлагает пользователю:

  • Непрерывный ввод текста одним пальцем.
  • Голосовой ввод текста.
  • Возможность находить в Google и отправлять информацию друзьям о местоположении, погоде, фото и видео, любые ссылки и др.
  • Находить и отправлять смайлики.
  • Находить и делиться GIF-файлами.
  • Поддержку более 120 языков с автокоррекцией текста.

Помимо этого, у клавиатуры есть еще несколько достоинств. Например, новые записи добавляются в словарь автоматически и долгим нажатием на подсказку слово можно удалить из словаря. Для перемещения курсора, нужно провести по клавише ПРОБЕЛ, для удаления нескольких слов нужно провести влево по клавише удаления, в настройках можно дополнительно выбрать параметры, необходимые пользователю для комфортной и удобной работы.

Что нового в Gboard 10.6.02.371892758-release-arm64-v8a?
  • Добавлена поддержка раскладки клавиатуры для казахского языка
  • Добавлена поддержка рукописного ввода для ассамского языка
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