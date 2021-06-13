Gboard для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.6.02.371892758-release-arm64-v8a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 099 | Статистика
|Размер:
|67,5 Мб
|СКАЧАТЬ
Gboard – Google Клавиатура – корпорация Google постоянно расширяет ассортимент приложений на Android и регулярно его улучшает. Исключением не стала и стандартная клавиатура Google.
Приложение вобрало в себя множество инновационных решений и предлагает пользователю:
- Непрерывный ввод текста одним пальцем.
- Голосовой ввод текста.
- Возможность находить в Google и отправлять информацию друзьям о местоположении, погоде, фото и видео, любые ссылки и др.
- Находить и отправлять смайлики.
- Находить и делиться GIF-файлами.
- Поддержку более 120 языков с автокоррекцией текста.
Помимо этого, у клавиатуры есть еще несколько достоинств. Например, новые записи добавляются в словарь автоматически и долгим нажатием на подсказку слово можно удалить из словаря. Для перемещения курсора, нужно провести по клавише ПРОБЕЛ, для удаления нескольких слов нужно провести влево по клавише удаления, в настройках можно дополнительно выбрать параметры, необходимые пользователю для комфортной и удобной работы.
- Добавлена поддержка раскладки клавиатуры для казахского языка
- Добавлена поддержка рукописного ввода для ассамского языка
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Admin
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