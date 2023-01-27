Cookpad - бесплатное Android-приложение, которое предоставляет пользователю пошаговые рецепты с фото на каждый день. Присутствует умный поиск рецептов, встроенный чат для общения с единомышленниками и друзьями, имеется возможность добавлять комментарии с фото под рецептами, проводятся регулярные конкурсы с эксклюзивными призами.

Функциональные особенности приложения: