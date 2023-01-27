Cookpad для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.283.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cookpad Inc
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 774 | Статистика
|Размер:
|16,66 Мб
Cookpad - бесплатное Android-приложение, которое предоставляет пользователю пошаговые рецепты с фото на каждый день. Присутствует умный поиск рецептов, встроенный чат для общения с единомышленниками и друзьями, имеется возможность добавлять комментарии с фото под рецептами, проводятся регулярные конкурсы с эксклюзивными призами.
Функциональные особенности приложения:
- Лучшие рецепты на каждый день, написанные самими пользователями.
- Отсутствие рекламы.
- Возможность делиться понравившимися рецептами и общаться друг с другом в чатах.
- Возможность подписываться на понравившихся авторов и всегда видеть их новые рецепты в своей ленте.
- Умный поиск по самым разным запросам.
- Рецепты на все случаи жизни - халяльные рецепты для мусульман, здоровое питание, разнообразные рецепты для детей, блюда для веганов и сыроедов и пр.
- Каталог рецептов включает традиционно популярные разделы кулинарии (заготовки на зиму, супы, салаты, выпечка, закуски, десерты, напитки, коктейли, пицца и т.д.).
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