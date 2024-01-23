Copy Me That – это приложение, объединяющее менеджер рецептов, список покупок и планировщик еды для максимального комфорта в приготовлении блюд.

Copy Me That позволяет быстро скопировать любой рецепт с веб-сайта прямо в ваш список рецептов. Это можно сделать через встроенный браузер в приложении или установив кнопку "Скопировать мне это" в Chrome.

Приложение синхронизируется между всеми устройствами, обеспечивая доступ к вашим рецептам в любом месте с подключением к Интернету. Вы можете легко редактировать рецепты, добавлять свои фотографии и организовывать их в коллекции. Поиск по рецептам делает процесс нахождения нужного быстрым и удобным.

Планируйте свое питание заранее с помощью встроенного планировщика еды. Составляйте списки покупок, сортируя их по рецептам или категориям, что упрощает поход в магазин.

Основные возможности Copy Me That: