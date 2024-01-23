Copy Me That для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Copy Me That
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,92 Мб
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Copy Me That – это приложение, объединяющее менеджер рецептов, список покупок и планировщик еды для максимального комфорта в приготовлении блюд.
Copy Me That позволяет быстро скопировать любой рецепт с веб-сайта прямо в ваш список рецептов. Это можно сделать через встроенный браузер в приложении или установив кнопку "Скопировать мне это" в Chrome.
Приложение синхронизируется между всеми устройствами, обеспечивая доступ к вашим рецептам в любом месте с подключением к Интернету. Вы можете легко редактировать рецепты, добавлять свои фотографии и организовывать их в коллекции. Поиск по рецептам делает процесс нахождения нужного быстрым и удобным.
Планируйте свое питание заранее с помощью встроенного планировщика еды. Составляйте списки покупок, сортируя их по рецептам или категориям, что упрощает поход в магазин.
Основные возможности Copy Me That:
- Возможность скопировать рецепт с любого веб-сайта.
- Синхронизация данных между устройствами.
- Редактирование и организация рецептов.
- Планировщик еды для предварительного планирования приемов пищи.
- Удобный список покупок с сортировкой по рецептам или категориям.
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