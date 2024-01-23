Copy Me That для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,92 Мб
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Copy Me That – это приложение, объединяющее менеджер рецептов, список покупок и планировщик еды для максимального комфорта в приготовлении блюд.

Copy Me That позволяет быстро скопировать любой рецепт с веб-сайта прямо в ваш список рецептов. Это можно сделать через встроенный браузер в приложении или установив кнопку "Скопировать мне это" в Chrome.

Приложение синхронизируется между всеми устройствами, обеспечивая доступ к вашим рецептам в любом месте с подключением к Интернету. Вы можете легко редактировать рецепты, добавлять свои фотографии и организовывать их в коллекции. Поиск по рецептам делает процесс нахождения нужного быстрым и удобным.

Планируйте свое питание заранее с помощью встроенного планировщика еды. Составляйте списки покупок, сортируя их по рецептам или категориям, что упрощает поход в магазин.

Основные возможности Copy Me That:

  • Возможность скопировать рецепт с любого веб-сайта.
  • Синхронизация данных между устройствами.
  • Редактирование и организация рецептов.
  • Планировщик еды для предварительного планирования приемов пищи.
  • Удобный список покупок с сортировкой по рецептам или категориям.
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