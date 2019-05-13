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SmartVizor Barcode Label Printing для Windows

SmartVizor Barcode Label Printing 27.0.190.312

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Описание SmartVizor Barcode Label Printing 27.0.190.312Описание   Скачать SmartVizor Barcode Label Printing 27.0.190.312СКАЧАТЬ (56,09 Мб) Скриншоты SmartVizor Barcode Label Printing 27.0.190.312Скриншоты (4)   Статистика SmartVizor Barcode Label Printing 27.0.190.312Статистика   Отзывы о SmartVizor Barcode Label Printing 27.0.190.312Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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SmartVizor Barcode Label Printing - мощная программа с большим количеством инструментов для создания и печати штрих-кодов, а также текстовых и графических этикеток на термопринтерах, лазерных или струйных принтерах. Поддерживает все популярные линейные типы штрих-кодов, включая Code 39, Code 128, Postnet, UPC, EAN, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessy и более 20 видов баркодов. Кроме того пользователь может использовать практически любой формат базы данных, как например SmartVizor Dbase (.DBF), Microsoft FoxPro (.DBF), Paradox (.DB), Microsoft Excel (.XLS), а также ASCII (.CSV, .TXT).

Основные возможности программы SmartVizor Barcode Label Printing:

  • WYSIWYG интерфейс;
  • Поддержка высокоскоростных термопринтеров;
  • Возможность создания штрих-кодов из форматов JPEG, TIFF, PNG, BMP и WMF;
  • Работа с шаблонами, созданных в Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, Microsoft Word и др.;
  • Поддержка всех популярных типов штрих-кодов;
  • Работы с базами данных.

 

SmartVizor Barcode Label Printing
SmartVizor Barcode Label Printing
SmartVizor Barcode Label Printing
SmartVizor Barcode Label Printing
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $395.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 017
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШрифты
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Отзывы о программе SmartVizor Barcode Label Printing

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