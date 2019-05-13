Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 SmartVizor Barcode Label Printing - мощная программа с большим количеством инструментов для создания и печати штрих-кодов, а также текстовых и графических этикеток на термопринтерах, лазерных или струйных принтерах. Поддерживает все популярные линейные типы штрих-кодов, включая Code 39, Code 128, Postnet, UPC, EAN, UPC/EAN, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessy и более 20 видов баркодов. Кроме того пользователь может использовать практически любой формат базы данных, как например SmartVizor Dbase (.DBF), Microsoft FoxPro (.DBF), Paradox (.DB), Microsoft Excel (.XLS), а также ASCII (.CSV, .TXT).



Основные возможности программы SmartVizor Barcode Label Printing: WYSIWYG интерфейс;

Поддержка высокоскоростных термопринтеров;

Возможность создания штрих-кодов из форматов JPEG, TIFF, PNG, BMP и WMF;

Работа с шаблонами, созданных в Adobe InDesign, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, Microsoft Word и др.;

Поддержка всех популярных типов штрих-кодов;

Работы с базами данных.