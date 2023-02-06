Advanced System Font Changer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools.Info
|Категория:
|Шрифты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|452 Кб
Advanced System Font Changer - программа позволяет установить системный шрифт в Windows 10/11. Утилита позволяет детально настроить системные шрифты, отображаемые в операционной системе Windows. Это значительно улучшает восприятие пользователем отображаемого текста. Профили позволяют эффективно изменять отображение с помощью горячих клавиш.
Преимущества Advanced System Font Changer по сравнению с другими аналогичными приложениями:
- Подробные параметры настройки.
- Каждый системный шрифт может быть разного размера и стиля.
- Возможность управлять профилями.
- Профилями можно управлять с помощью горячих клавиш.
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