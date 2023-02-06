Отзывов о программе Advanced System Font Changer 2.2.0.18 пока нет, можете добавить...

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Advanced System Font Changer - программа позволяет установить системный шрифт в Windows 10/11. Утилита позволяет детально настроить системные шрифты, отображаемые в операционной системе Windows. Это значительно улучшает восприятие пользователем отображаемого текста. Профили позволяют эффективно изменять отображение с помощью горячих клавиш.

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