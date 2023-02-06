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Advanced System Font Changer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:452 Кб
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Advanced System Font Changer - программа позволяет установить системный шрифт в Windows 10/11. Утилита позволяет детально настроить системные шрифты, отображаемые в операционной системе Windows. Это значительно улучшает восприятие пользователем отображаемого текста. Профили позволяют эффективно изменять отображение с помощью горячих клавиш.

Преимущества Advanced System Font Changer по сравнению с другими аналогичными приложениями:

  • Подробные параметры настройки.
  • Каждый системный шрифт может быть разного размера и стиля.
  • Возможность управлять профилями.
  • Профилями можно управлять с помощью горячих клавиш.
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