FontForge - программа для создания, редактирования и конвертации шрифтов, поддерживающая разнообразные форматы, включая TrueType (TTF), TrueType Collection (TTC), OpenType (OTF), PostScript Type 1 , TeX Bitmap Fonts, X11 OTB bitmap (only sfnt ), Glyph Bitmap Distribution Format (BDF), FON (Windows), FNT (Windows), Web Open Font Format (WOFF) и другие. Возможен импорт и экспорт из форматов Scalable Vector Graphics (SVG) и Unified Font Object (UFO).

Присутствует возможность изменять буквы по собственному желанию. В редакторе доступно множество инструментов рисования, трансформации, скругления, добавления засечек, а также копирования отдельных элементов или параметров буквы (высоты, ширины и так далее). Также поддерживается работа со слоями.

После запуска программы необходимо указать папку, где установлены шрифты (можно включить фильтр для поиска шрифта нужного типа).

Также стоит выделить поддержку автоматического сохранения изменений при работе над буквами, извлечения шрифтов из документов PDF и возможность создания заготовок для Mac-шрифтов.