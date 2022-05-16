FontCreator - продвинутый редактор шрифтов для Windows, позволяющий создавать новые и редактировать уже существующие шрифты. В приложении по умолчанию доступна огромная база шрифтов, доступ к которой осуществляется через навигационную панель с древовидной структурой. Любой из представленных шрифтов может быть отредактирован или дополнен новыми символами.

Также в приложении можно создавать собственные шрифты путем экспорта в программу отсканированных изображений или векторный форм, которые лягут в основу нового символа, или же можно создавать уникальные шрифты, с использованием рукописных символов. Имеются инструменты, позволяющие с легкостью трансформировать символы в различные стили, например курсивными, жирными и т.д.

В приложении присутствует функция валидации шрифтов, благодаря чему можно быть уверенным в том, что созданный или отредактированный шрифт соответствует всем требуемым параметрам и стандартам, а также позволяет позволяет улучшить качество шрифта, выявляя и устраняя часто встречающиеся проблемы.

Все шрифты поделены на категории для удобства поиска и навигации по базе. Кроме этого в редакторе FontCreator есть функция сравнения шрифтов, с помощью которой можно визуально выравнивать символы в словах относительно друг друга. Она автоматически анализирует набор символов и самостоятельно подбирает оптимальное положение символов.

Готовый шрифт можно отредактировать, изменив его название, информацию об авторе, права и другую информацию.