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FontLab Studio для Windows

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FontLab Studio 7.1.4.7515Описание
Отзывы о FontLab Studio 7.1.4.7515Отзывы
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FontLab Studio - программа для профессиональной работы со шрифтами, которая поддерживает все самые распространенные форматы шрифтов, включая Type 1, TrueType, Multiple Master и OpenType.

Присутствует возможность добавлять к глифам заметки, удалять их из набора, а также использовать продвинутые инструменты рисования для редактирования глифов. Кроме этого можно импортировать и экспортировать фоны, битмаповые шрифты, EPS, файлы шрифтов из Mac. Текущую работу над шрифтом можно сохранить как проект для дальнейшего использования.

Основные возможности FontLab Studio:

  • Корректирование шрифтов Type 1 и TrueType.
  • Возможность редактирования OpenType.
  • Возможность работать с арабским и еврейским языками.
  • Принятие BMP изображений, TIFF и EPS.
  • Коррекция импортированного материала.
  • Возможности векторного рисования.
  • Комплексное изменение символики.
  • Планируемое изменение шрифтов.
  • Поддержка drag and drop.
  • Возможность изменять кодовые страницы.
  • Применение уже существующих вариантов кодировок.
  • Изменение Cmap файлов.
  • Более 200 вариантов отмены и повтора функций, а также огромное количество прочих полезных действий.
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $459.00
Ограничение:30 дней
Версия:7.1.4.7515 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:86,2 Мб
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