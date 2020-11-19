FontLab Studio для Windows
5.00 из 5, всего оценок - 1
FontLab Studio - программа для профессиональной работы со шрифтами, которая поддерживает все самые распространенные форматы шрифтов, включая Type 1, TrueType, Multiple Master и OpenType.
Присутствует возможность добавлять к глифам заметки, удалять их из набора, а также использовать продвинутые инструменты рисования для редактирования глифов. Кроме этого можно импортировать и экспортировать фоны, битмаповые шрифты, EPS, файлы шрифтов из Mac. Текущую работу над шрифтом можно сохранить как проект для дальнейшего использования.
Основные возможности FontLab Studio:
- Корректирование шрифтов Type 1 и TrueType.
- Возможность редактирования OpenType.
- Возможность работать с арабским и еврейским языками.
- Принятие BMP изображений, TIFF и EPS.
- Коррекция импортированного материала.
- Возможности векторного рисования.
- Комплексное изменение символики.
- Планируемое изменение шрифтов.
- Поддержка drag and drop.
- Возможность изменять кодовые страницы.
- Применение уже существующих вариантов кодировок.
- Изменение Cmap файлов.
- Более 200 вариантов отмены и повтора функций, а также огромное количество прочих полезных действий.
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $459.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|7.1.4.7515 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FontLab Ltd
|Категория:
|Шрифты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|86,2 Мб
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