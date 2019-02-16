Переводчик Google 5.26.0 для iPhone, iPad
Переводчик Google - отличное приложение для быстрого перевода на понятный Вам язык простого введенного текста, а также текста на изображениях (картинках) и голосовой
Яндекс.Перевод 18.12.0 для iPhone, iPad
Яндекс.Перевод - отличное приложение для перевода как отдельных слов, так и целых предложений и текстов с поддержкой более 40 различных языков
Microsoft Translator 3.2.10 для iPhone
Microsoft Translator - переводчик от корпорации Microsoft, который позволяет переводить как голосовую речь, так текст на 50 разных языков
Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhone
Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь, содержащий около 46 000 слов в англо-русском варианте и около 33 000 слов в русско-английском. Реализована
iTranslate free translator 2.4.3 для iPad
iTranslate free translator - отличный и бесплатный онлайн переводчик на базе Google Translate
Speak & Translate 4.13.2 для iPhone
Speak & Translate (Говори и Переводи) - незаменимый помощник для устных и письменных переводов. Разговаривайте на 42 языках и переписывайтесь на 100