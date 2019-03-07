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Яндекс.Перевод для iOS

Яндекс.Перевод 19.1 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Перевод 19.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Перевод 19.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (131.27 Мб) Скриншоты Яндекс.Перевод 19.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Яндекс.Перевод 19.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Перевод 19.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
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Яндекс.Перевод - отличное приложение для перевода как отдельных слов, так и целых предложений и текстов. Поддерживается более 40 языков, среди которых конечно же присутствуют как самые распространенные (английский, немецкий, испанский, французский и др.), так и экзотические (малайский, исландский, сербский и др.).

Теперь перевести незнакомые фразы стало проще некуда - просто введите на Вашем устройстве предложение, а Яндекс.Перевод автоматически определит язык текста и останется лишь указать нужный язык перевода.
Несомненным плюсом приложения является возможность работы в офф-лайн режиме. Эта функция поддерживается для наиболее употребляемых языков - английский, немецкий, французский, испанский и итальянский.

Для того, что бы перевести текст с одного из этих языков на русский или обратно, в настройках нужно сделать пометку "Офф-лайн режим". Теперь где бы Вы ни находились, есть возможность получить правильное толкование той или иной фразы, невзирая на наличие/отсутствие интернета. Размер одного офф-лайнового словаря порядка 600 МБ.

Из других возможностей Яндекс.Перевода можно выделить синхронность перевода, подсказки с готовыми словами для более быстрого набора, сохранение истории переводов, произношение фраз для наиболее популярных языков - английского, арабского, голландского, греческого, датского, немецкого, норвежского, испанского, итальянского, каталанского, польского, португальского, турецкого, чешского, финского, французского и шведского. Есть также интересная функция толкования и употребления слов, что иногда бывает полезно и поучительно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Яндекс.Перевод
Яндекс.Перевод
Яндекс.Перевод
Яндекс.Перевод
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 483
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
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