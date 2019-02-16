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Переводчик Google для iOS

Переводчик Google 5.27.0 для iPhone, iPad

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Описание Переводчик Google 5.27.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Переводчик Google 5.27.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (87.77 Мб) Скриншоты Переводчик Google 5.27.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Переводчик Google 5.27.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Переводчик Google 5.27.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Переводчик Google - отличное приложение для быстрого перевода на понятный Вам язык простого введенного текста, а также текста на изображениях (картинках) и голосовой речи. Теперь где бы Вы ни находились, понять Вашего собеседника, объяснить свои предпочтения, сориентироваться в названиях улиц и общественных мест становится легко и удобно - просто установите на свое мобильное устройство Переводчик Google.

Всего приложением поддерживается 90 языков мира, где есть и самые популярные, так и редко всречающиеся: английский, немецкий, испанский, русский, французский, себуанский, панджаби, суданский, каталанский, японский и т.д. Удобно, что переводить можно не только напечатанный Вами на устройстве текст, но и просто сфотографировать какую-то непонятную вывеску и получить ее значение на родном языке. Кроме того, Переводчик Google обеспечивает функцию голосового распознавания речи и автоматического перевода, что позволит Вам общаться с иноязычным собеседником практически синхронно.

Самые часто используемые и удачные переводы можно заносить в список избранных и получать к ним быстрый доступ. Есть встроенная опция озвучки введенного текста - это на случай, если не знаете как правильно прочитать то или иное буквосочетание на незнакомом языке.

В общем, Переводчик Google действительно полезное приложение, которое особенно пригодится всем путешествующим (в том числе и по экзотическим странам), а также и тем, кто изучает иностранные языки, став хорошим помощником.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Переводчик Google:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 398
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
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Отзывы о программе Переводчик Google

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