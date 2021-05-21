Battery snap для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Итальянский
|Разработчик:
|Xhelas
|Категория:
|Батареи
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 502 | Статистика
|Размер:
|3,13 Мб
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Battery snap — отображает все параметры батареи смартфона. Также можно видеть сколько примерно времени батарея проработает или сколько времени осталось до ее полного заряда. На домашний экран можно установить виджет.
Основные возможности приложения:
- Информативный виджет с возможностью выбора стиля.
- График в режиме реального времени.
- Анализ в течении недели.
- Работа в фоновом режиме потребляет минимальное количество заряда.
- Чем больше время работы приложения, тем точнее результаты.
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Admin
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