Battery snap для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Итальянский
Разработчик:
Категория:Батареи
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 502 | Статистика
Размер:3,13 Мб
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Battery snap скриншот № 2
Battery snap скриншот № 3
Battery snap скриншот № 4

Battery snap — отображает все параметры батареи смартфона. Также можно видеть сколько примерно времени батарея проработает или сколько времени осталось до ее полного заряда. На домашний экран можно установить виджет.

Основные возможности приложения:

  • Информативный виджет с возможностью выбора стиля.
  • График в режиме реального времени.
  • Анализ в течении недели.
  • Работа в фоновом режиме потребляет минимальное количество заряда.
  • Чем больше время работы приложения, тем точнее результаты.
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