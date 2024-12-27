AccuBattery – приложение для мониторинга состояния аккумулятора, позволяющее измерять реальную емкость батареи (в мАч), оценивать уровень износа при зарядке, а также анализировать использование энергии устройством. Программа использует научные подходы для расчета и предоставляет детализированную информацию о состоянии батареи, чтобы пользователи могли увеличить ее срок службы и минимизировать износ.

Основной задачей AccuBattery является помощь пользователю в отслеживании и управлении процессами зарядки и разрядки аккумулятора. Благодаря получаемым данным можно оптимизировать использование устройства, продлить срок службы батареи и повысить ее эффективность. Программа предоставляет сведения о фактическом потреблении энергии как устройством в целом, так и отдельными приложениями.

AccuBattery также позволяет измерить скорость зарядки и оценить производительность зарядного устройства и кабеля USB. Эти данные помогают выбрать наиболее подходящие аксессуары для устройства, обеспечивая быструю и безопасную зарядку.

Основные возможности AccuBattery: