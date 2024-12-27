AccuBattery для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.6 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Батареи
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20.46 Мб
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AccuBattery – приложение для мониторинга состояния аккумулятора, позволяющее измерять реальную емкость батареи (в мАч), оценивать уровень износа при зарядке, а также анализировать использование энергии устройством. Программа использует научные подходы для расчета и предоставляет детализированную информацию о состоянии батареи, чтобы пользователи могли увеличить ее срок службы и минимизировать износ.

Основной задачей AccuBattery является помощь пользователю в отслеживании и управлении процессами зарядки и разрядки аккумулятора. Благодаря получаемым данным можно оптимизировать использование устройства, продлить срок службы батареи и повысить ее эффективность. Программа предоставляет сведения о фактическом потреблении энергии как устройством в целом, так и отдельными приложениями.

AccuBattery также позволяет измерить скорость зарядки и оценить производительность зарядного устройства и кабеля USB. Эти данные помогают выбрать наиболее подходящие аксессуары для устройства, обеспечивая быструю и безопасную зарядку.

Основные возможности AccuBattery:

  • Мониторинг реальной емкости батареи (мАч).
  • Анализ уровня износа аккумулятора после каждой зарядки.
  • Определение скорости разряда батареи и потребления энергии отдельными приложениями.
  • Расчет времени до полного заряда аккумулятора.
  • Оценка оставшегося времени работы устройства в активном и ожидании режимах.
  • Анализ работы устройства с учетом активности экрана.
  • Изучение частоты прерывания “глубокого сна” устройства.
  • Постоянные уведомления для отображения актуальной статистики батареи.
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