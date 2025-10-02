Charge Meter — инструмент для контроля работы аккумулятора и процесса зарядки мобильного устройства. Предоставляет точные данные о силе тока, скорости зарядки и времени, которое потребуется для полной зарядки батареи, также позволяет отслеживать расход энергии каждым приложением и выявлять программы с высоким энергопотреблением. Не требует доступа к личным данным и предоставляет результаты измерений в удобном для анализа виде.

Дополнительно приложение отображает состояние батареи: температуру, скорость разряда и предполагаемое время до полной разрядки устройства. Среди дополнительных функций стоит отметить: поддержка темного интерфейса, режим «картинка в картинке» для параллельного наблюдения за данными и виджеты для быстрого доступа к статистике прямо с главного экрана.

Основные возможности Charge Meter: