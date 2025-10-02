Charge Meter для Android
Charge Meter — инструмент для контроля работы аккумулятора и процесса зарядки мобильного устройства. Предоставляет точные данные о силе тока, скорости зарядки и времени, которое потребуется для полной зарядки батареи, также позволяет отслеживать расход энергии каждым приложением и выявлять программы с высоким энергопотреблением. Не требует доступа к личным данным и предоставляет результаты измерений в удобном для анализа виде.
Дополнительно приложение отображает состояние батареи: температуру, скорость разряда и предполагаемое время до полной разрядки устройства. Среди дополнительных функций стоит отметить: поддержка темного интерфейса, режим «картинка в картинке» для параллельного наблюдения за данными и виджеты для быстрого доступа к статистике прямо с главного экрана.
Основные возможности Charge Meter:
- Измеряет силу зарядного тока в миллиамперах и определяет реальную емкость аккумулятора в мАч.
- Контролиреует скорость разряда и энергопотребления приложений в реальном времени.
- Подсчитывает время до полной зарядки батареи и оставшееся время работы до полной разрядки устройства.
- Мониторит температуру аккумулятора, информирует о влиянии фоновых процессов и системных параметров на скорость зарядки.
- Проверяет скорость зарядки при использовании разных адаптеров и кабелей.
- Поддерживает темную тему, ночной режим и режим «картинка в картинке» для фонового просмотра.
- Предлагает виджеты на главный экран для быстрого доступа к данным.
