Exif Pilot для Windows

Exif Pilot 4.7.0

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Описание Exif Pilot 4.7.0Описание   Скачать Exif Pilot 4.7.0СКАЧАТЬ (2,18 Мб) Скриншоты Exif Pilot 4.7.0Скриншоты (2)   Статистика Exif Pilot 4.7.0Статистика   Отзывы о Exif Pilot 4.7.0Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Exif Pilot - бесплатный EXIF редактор. Используется для просмотра EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных, а также для редактирования и создания EXIF и IPTC данных. Поддерживаемыт форматы: JPEG, TIFF, PNG, DNG, NEF, PEF, CR2, CRW, JP2, ORF, SRW, ARW, SR2 и PSD - читает, редактирует и создаетние метаданных; RAW изображения, включая MRW, RW2, PGF, EPS и RAF - только чтение.

Возможности Exif Pilot:

  • Просмотр EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных.
  • Редактирование, создание EXIF, EXIF GPS и IPTC данных.
  • Редактирование некоторых Makernote тегов.
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в XML формат.
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в MS Excel формат.
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в текстовый файл (CSV формат).
  • Экспорт/импорт EXIF и IPTC в/из XMP.
  • Задание тегов для экспорта.
Что нового в Exif Pilot 4.7.0?
  • Исправлены некоторые ошибки.
Exif Pilot
Exif Pilot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 090
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Exif Pilot

113233 про Exif Pilot 4.13.3 [20-03-2018]

если у вас больше 3 фото, нужно покупать полную версию
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Знаток в ответ 113233 про Exif Pilot 4.13.3 [19-05-2018]

В это программе, в EXIF можно поменять ориентацию фото принудительно?
"Exif Farm Free" есть вероятность так сделать, только на 64 битных системах вообще не устанавливается.
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