Exif Pilot - бесплатный EXIF редактор. Используется для просмотра EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных, а также для редактирования и создания EXIF и IPTC данных. Поддерживаемыт форматы: JPEG, TIFF, PNG, DNG, NEF, PEF, CR2, CRW, JP2, ORF, SRW, ARW, SR2 и PSD - читает, редактирует и создаетние метаданных; RAW изображения, включая MRW, RW2, PGF, EPS и RAF - только чтение.
Возможности Exif Pilot:
Просмотр EXIF, EXIF GPS, IPTC и XMP данных.
Редактирование, создание EXIF, EXIF GPS и IPTC данных.
Редактирование некоторых Makernote тегов.
Экспорт/импорт EXIF и IPTC в XML формат.
Экспорт/импорт EXIF и IPTC в MS Excel формат.
Экспорт/импорт EXIF и IPTC в текстовый файл (CSV формат).