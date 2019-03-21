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Photoinstrument 7.6 Build 998
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4.38 из 5, всего оценок - 270
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- Рейтинг программы - 4.38 из 5
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PhotoInstrument - простой в освоении редактор для обработки цифровых фотографий, предназначенный, в первую очередь, для ретуширования портретных изображений.
Предлагает множество интуитивно понятных инструментов для редактирования фотографий (удаление красных глаз, сглаживание морщин, увеличение чёткости, коррекция цвета и др.) для придания портрету "гламурного" качества и желаемой привлекательности.
Поддерживает редактирование PSD файлов и сохранение во всех популярных форматах .jpg, .png, .bmp и т.д. Возможность пакетного изменения изображений.
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|Что нового в Photoinstrument 7.6 Build 998?
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Отзывы о программе Photoinstrument
Василий про Photoinstrument 7.6 Build 909 [04-04-2017]
Один нормальный написал. А все рекламщики. Всем же понятно что лучше чем фотошоп! Быстрее работает чем в фотошопе! Прога была у меня тоже крякнутая , жаль затерялась. Думал что кто то подскажет конкретно где скачать не требующую ключа!
| 6 | Ответить
nika1941 в ответ Василий про Photoinstrument 7.6 Build 988 [01-11-2018]
Ключ не знаю, но я сохраняю отредактированное в программе "Photoinstrument" изображение, следующим образом:
После успешного редактирования изображения, тут же делаю скриншот изображения программой "FastStoneCapture 9.0 Rus Portable".
Как говорится: -"На безрыбье и рак рыба..."... может быть кому-то пригодится...
| 1 | Ответить
ДЖОН про Photoinstrument 7.4 Build 762 [19-09-2015]
Ребят подскажите как найти ключ или как купить его ? киньте ссылку плиииз
6 | 37 | Ответить
nordstone про Photoinstrument 7.2 Build 728 [18-01-2015]
Поставил portable - полёт нормальный .
4 | 2 | Ответить
Вован про Photoinstrument 7.1 Build 717 [26-09-2014]
Была у меня эта прога! Жаль потерял.Не просила регистраци ключей и всякой такой хрени.А сейчас задолбало просит ключь и потом слетает!
3 | 10 | Ответить
Артём про Photoinstrument 7.0 Build 703 [23-05-2014]
Ключи слетают потому что разработчики хитрые и жадные,как и в driver genius. Потому то их программки становятся всё меньше популярными,и заменяются аналогами,даже ещё и лучшими.Жадность - это навсегда.
| 9 | Ответить
Серега в ответ Артём про Photoinstrument 7.0 Build 707 [28-07-2014]
"Жадность - это навсегда" сказал человек, который никогда не платит за софт. Прога то уникальная. Фиг найдешь редактор, который проще в использовании и мощнее по возможностям. Что такого, что бы заплатить за то, что тебе нужно и сильно помогает. Жадность мешает?
3 | 1 | Ответить
Дима в ответ Артём про Photoinstrument 7.4 Build 768 [08-10-2015]
Артем, дружок, ну человек же поработал над программой, которая тебе облегчает жизнь. Давай будем поощрять его действо. Спасибо ему за его работу и заплатим.
Сделай, что-то для общества и мы тоже захотим тебя наградить. )))
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Знаток в ответ Дима про Photoinstrument 7.4 Build 786 [24-11-2015]
Просто некоторые скачивают просто побаловаться, протестировать программы, а человек может и рад поблагодарить, только его зарплата/пенсия в 5000...7000 рублей не позволяет.
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