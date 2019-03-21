Photoinstrument для Windows

Photoinstrument 7.6 Build 998

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Описание Photoinstrument 7.6 Build 998Описание   Скачать Photoinstrument 7.6 Build 998СКАЧАТЬ (5,13 Мб) Скриншоты Photoinstrument 7.6 Build 998Скриншоты (3)   Статистика Photoinstrument 7.6 Build 998Статистика   Отзывы о Photoinstrument 7.6 Build 998Отзывы (34)  
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4.38 из 5, всего оценок - 270
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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PhotoInstrument - простой в освоении редактор для обработки цифровых фотографий, предназначенный, в первую очередь, для ретуширования портретных изображений.

Предлагает множество интуитивно понятных инструментов для редактирования фотографий (удаление красных глаз, сглаживание морщин, увеличение чёткости, коррекция цвета и др.) для придания портрету "гламурного" качества и желаемой привлекательности.

Поддерживает редактирование PSD файлов и сохранение во всех популярных форматах .jpg, .png, .bmp и т.д. Возможность пакетного изменения изображений.

Что нового в Photoinstrument 7.6 Build 998?
  • Исправлены ошибки
Photoinstrument
Photoinstrument
Photoinstrument
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: $49.95
Ограничение в работе программыне сохраняет изменения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 69 550
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Photoinstrument

Василий про Photoinstrument 7.6 Build 909 [04-04-2017]

Один нормальный написал. А все рекламщики. Всем же понятно что лучше чем фотошоп! Быстрее работает чем в фотошопе! Прога была у меня тоже крякнутая , жаль затерялась. Думал что кто то подскажет конкретно где скачать не требующую ключа!
| 6 | Ответить

nika1941 в ответ Василий про Photoinstrument 7.6 Build 988 [01-11-2018]

Ключ не знаю, но я сохраняю отредактированное в программе "Photoinstrument" изображение, следующим образом:
После успешного редактирования изображения, тут же делаю скриншот изображения программой "FastStoneCapture 9.0 Rus Portable".
Как говорится: -"На безрыбье и рак рыба..."... может быть кому-то пригодится...
| 1 | Ответить

ДЖОН про Photoinstrument 7.4 Build 762 [19-09-2015]

Ребят подскажите как найти ключ или как купить его ? киньте ссылку плиииз
6 | 37 | Ответить

nordstone про Photoinstrument 7.2 Build 728 [18-01-2015]

Поставил portable - полёт нормальный .
4 | 2 | Ответить

Вован про Photoinstrument 7.1 Build 717 [26-09-2014]

Была у меня эта прога! Жаль потерял.Не просила регистраци ключей и всякой такой хрени.А сейчас задолбало просит ключь и потом слетает!
3 | 10 | Ответить

Артём про Photoinstrument 7.0 Build 703 [23-05-2014]

Ключи слетают потому что разработчики хитрые и жадные,как и в driver genius. Потому то их программки становятся всё меньше популярными,и заменяются аналогами,даже ещё и лучшими.Жадность - это навсегда.
| 9 | Ответить

Серега в ответ Артём про Photoinstrument 7.0 Build 707 [28-07-2014]

"Жадность - это навсегда" сказал человек, который никогда не платит за софт. Прога то уникальная. Фиг найдешь редактор, который проще в использовании и мощнее по возможностям. Что такого, что бы заплатить за то, что тебе нужно и сильно помогает. Жадность мешает?
3 | 1 | Ответить

Дима в ответ Артём про Photoinstrument 7.4 Build 768 [08-10-2015]

Артем, дружок, ну человек же поработал над программой, которая тебе облегчает жизнь. Давай будем поощрять его действо. Спасибо ему за его работу и заплатим.
Сделай, что-то для общества и мы тоже захотим тебя наградить. )))
| | Ответить

Знаток в ответ Дима про Photoinstrument 7.4 Build 786 [24-11-2015]

Просто некоторые скачивают просто побаловаться, протестировать программы, а человек может и рад поблагодарить, только его зарплата/пенсия в 5000...7000 рублей не позволяет.
1 | 1 | Ответить

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