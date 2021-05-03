Сапёр 3D для Android
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|M3D-7.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pink Pointer
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 805 | Статистика
|Размер:
|4,32 Мб
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Сапёр 3D — очень необычная игра для Android-смартфонов.
То есть это самый обычный сапер, но игра ведется на трехмерном поле, при чем вариантов игрового поля несколько, каждое со своими особенностями: Коробка, Пирамида, Почти 2D, Половина коробки, Крестик, Пики, Сверло, Отверстия, Лестницы, Алмазная, Медовые соты, Плюсы.
Переключение между режимами открытия клеток и установки флагов осуществляется через кнопку Menu.
- Исправления ошибок.
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