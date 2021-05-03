Сапёр 3D — очень необычная игра для Android-смартфонов.

То есть это самый обычный сапер, но игра ведется на трехмерном поле, при чем вариантов игрового поля несколько, каждое со своими особенностями: Коробка, Пирамида, Почти 2D, Половина коробки, Крестик, Пики, Сверло, Отверстия, Лестницы, Алмазная, Медовые соты, Плюсы.

Переключение между режимами открытия клеток и установки флагов осуществляется через кнопку Menu.