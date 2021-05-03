Сапёр 3D для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.43/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:M3D-7.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 805 | Статистика
Размер:4,32 Мб
СКАЧАТЬ
Сапёр 3D скриншот № 2
Сапёр 3D скриншот № 3
Сапёр 3D скриншот № 4

Сапёр 3D — очень необычная игра для Android-смартфонов.

То есть это самый обычный сапер, но игра ведется на трехмерном поле, при чем вариантов игрового поля несколько, каждое со своими особенностями: Коробка, Пирамида, Почти 2D, Половина коробки, Крестик, Пики, Сверло, Отверстия, Лестницы, Алмазная, Медовые соты, Плюсы. 

Переключение между режимами открытия клеток и установки флагов осуществляется через кнопку Menu.

Что нового в Сапёр 3D M3D-7.2.0?
  • Исправления ошибок.
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

скачать MekoramaMekorama 1.5.5

Увлекательная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в котором игроку необходимо...

скачать Diggy's AdventureDiggy's Adventure 1.5.212

Diggy's Adventure – приключения маленького и ловкого шахтера Дигги начинаются. Найдите все...

скачать Gardenscapes - New AcresGardenscapes - New Acres 4.7.5

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку...

скачать Fruit NibblersFruit Nibblers 1.22.10

Fruit Nibblers – игра жанра «три в ряд», в которой малыши NIBBLER столкнутся со скользкими...

скачать Simon Tatham's PuzzlesSimon Tatham's Puzzles 2019-03-26-0844-68363231

Simon Tatham's Puzzles - набор, включающий в себя 27 логических игр. Среди них есть общеизвестные...

скачать Головоломки со спичкамиГоловоломки со спичками 2.0.9

Головоломки со спичками – правила головоломки очень простые: нужно убрать или добавить...

Отзывы о программе Сапёр 3D

Admin

Отзывов о программе Сапёр 3D M3D-7.2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв