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Words of Wonders для Android

Words of Wonders 1.9.3M для Android

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Описание Words of Wonders 1.9.3M для AndroidОписание   Скачать Words of Wonders 1.9.3M для AndroidСКАЧАТЬ (100,05 Мб) Скриншоты Words of Wonders 1.9.3M для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Words of Wonders 1.9.3M для AndroidСтатистика   Отзывы о Words of Wonders 1.9.3M для AndroidОтзывы (0)  
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Words of Wonders - игра в слова с элементами соединялки, в которой игроку предстоит соединять буквы в правильное сочетание и пересекать мир, чтобы составить слово и решить все головоломки

В начале игры в слова с элементами соединялки WOW вам будут даны некоторые буквы и одна подсказка. Вам предстоит написать и придумать новые слова, а затем разгадать с их помощью кроссворд. Развивайтесь, повышайте запас слов, улучшайте правописание, решайте загадки, учитесь и пробуйте соединять буквы. Пересекать мир непросто, но вас ждут новые и новые чудеса.

Ключевые особенности игры:

  • Игра в жанре «кроссворд» с элементами соединялки позволит вам не только улучшить запас слов и их написание, но и путешествовать, пересекать земной шар, искать скрытые тайны 7 чудес света и посещать удивительные города.
  • Чтобы разгадать кроссворд, вам придется использовать все ваши навыки. Повышайте свой уровень грамотности и запас слов с WOW.
  • Отправляйтесь путешествовать, спешите на поиск приключений и посетите 7 чудес света! Воспользуйтесь своими знаниями о них, и чудеса откроют вам свои тайны.
  • Игра в слова с элементами соединялки Words Of Wonders проверяет ваш запас слов на полную. Вас ждут непростые уровни и настоящие чудеса!
Words of Wonders
Words of Wonders
Words of Wonders
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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