Angry Birds Dream Blast для Android
|Оценка:
|2.87/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.30.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rovio Entertainment Ltd
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 527 | Статистика
|Размер:
|148,18 Мб
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Angry Birds Dream Blast - аркадная головоломка от разработчика популярной серии игр про злых птичек, в которой, на этот раз, мелкие пернатые будут взрывать цветные шарики, решать головоломки и выполнять разные задания.
Игровой процесс очень прост: лопай шарики и комбинируй разные усилители. Достаточно тапнуть по группе шаров одинакового цвета, чтобы они лопнули, и если количество шаров будет превышать четыре, то игроку станет доступен усилитель - Рэд. Дальнейшие эксперименты по совмещению птиц приведут к открытию Чака, Бомба и более мощных усилителей.
Для прохождения каждого уровня потребуется определенное количество ходов, и в случае провала теряется одна жизнь и уровень придется начать с самого начала.
Особенности:
- Прикасайся к группам шариков грез, чтобы лопать их.
- Создавай комбинации из большого числа шариков, чтобы дать волю особым силам.
- Шарики грез падают в соответствии с законами физики, что делает каждый уровень уникальным!
- Испытания разных видов!
- Сотни забавных уровней.
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