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Angry Birds Dream Blast для Android

Описание
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Оценка: 2.87/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.30.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 527 | Статистика
Размер:148,18 Мб
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Angry Birds Dream Blast - аркадная головоломка от разработчика популярной серии игр про злых птичек, в которой, на этот раз, мелкие пернатые будут взрывать цветные шарики, решать головоломки и выполнять разные задания.

Игровой процесс очень прост: лопай шарики и комбинируй разные усилители. Достаточно тапнуть по группе шаров одинакового цвета, чтобы они лопнули, и если количество шаров будет превышать четыре, то игроку станет доступен усилитель - Рэд. Дальнейшие эксперименты по совмещению птиц приведут к открытию Чака, Бомба и более мощных усилителей.

Для прохождения каждого уровня потребуется определенное количество ходов, и в случае провала теряется одна жизнь и уровень придется начать с самого начала.

Особенности:

  • Прикасайся к группам шариков грез, чтобы лопать их.
  • Создавай комбинации из большого числа шариков, чтобы дать волю особым силам.
  • Шарики грез падают в соответствии с законами физики, что делает каждый уровень уникальным!
  • Испытания разных видов!
  • Сотни забавных уровней.
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