Aml Pages для Windows

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Оценка: 2.37/5 голосов - 8
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение:40 дней
Версия:9.91 build 2825 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 7 656 | Статистика
Размер:5,13 Мб
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Aml Pages - это электронная записная книжка, оперативный блокнот на все случаи жизни, каталогизатор. Позволяет хранить различную информацию: личные записки, e-mails, картинки, фрагменты веб страниц, URL, документы, пароли.

Возможности Aml Pages:

  • Текстовый редактор с поддержкой форматирования, вставкой таблиц и изображений, удобными стилями форматирования и метками.
  • Мощный полнофункциональный поиск с массой настроек и выбором областей документа.
  • Поддержка форматирования позволяет работать с текстом - используя привычные приемы.
  • Защита данных паролем.
  • С помощью панели Aml Assist можно управлять окном программы, сохранять тексты и веб страницы из многих популярных программ (MS Office и OpenOffice.org, Outlook и The Bat и веб браузеров: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Maxthon, Google Chrome).
  • Синтаксическая подсветка текста. Поддерживает подсветку C++, MFC, Delphi, Java, HTML, писем электронной почты, NSIS-скрипт, WTL, Perl и др.
  • Компрессия данных.
  • Бесплатные плагины расширяют функциональность: добавление проверки орфографии, экспорт документа в формат CHM. автоматическое резервное копирование и др
Что нового в Aml Pages 9.91 build 2825?
  • добавлена команда "Развернуть всё дерево" (см. меню Правка\Развернуть)
  • добавлена команда меню "Окна\Свернуть все"
  • добавлены команды "Еще статьи" (см. меню "Помощь")
  • в контекстное меню дерева добавлены команды Свернуть, Развернуть
  • добавлена новая версия плагина ChangeLog 1.22
  • подсказка к команде меню "Страницы\Показывать в главном окне" показывает статус, если страница уже есть в списке ссылок
  • исправлено: сбой при выполнении команд "Вид\Панели\Файлы" и затем переключение на панель "Совет дня"
  • мелкие исправления и улучшения
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Отзывы о программе Aml Pages

Денис про Aml Pages 9.70.2608 [21-02-2016]

Корявое редактирование дерева категорий
2 | 2 | Ответить

Carc в ответ Денис про Aml Pages 9.70.2608 [13-03-2016]

В Aml Pages нет ДЕРЕВА категорий...
2 | 2 | Ответить

Андрiй про Aml Pages 9.44.2379 [09-06-2013]

веду с ее помощю дневник, альтернатив пока нету
3 | 2 | Ответить

Ленар про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]

Темный, ты ничего не понял! Это не редактор текста - это органайзер заметок! Никакой ????PAD отродясь не умеет так организовывать обрывки всего и вся, как эта софтина! Отличная штука!
3 | 2 | Ответить

Imqer про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]

DPad вообще не для этого...
2 | 2 | Ответить

Temnui про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]

Отстой полный DPad отличная замена + полностью бесплатный
2 | 3 | Ответить

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