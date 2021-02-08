Aml Pages для Windows
|Оценка:
|2.37/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|40 дней
|Версия:
|9.91 build 2825 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|G&G Software
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 7 656 | Статистика
|Размер:
|5,13 Мб
|СКАЧАТЬ
Aml Pages - это электронная записная книжка, оперативный блокнот на все случаи жизни, каталогизатор. Позволяет хранить различную информацию: личные записки, e-mails, картинки, фрагменты веб страниц, URL, документы, пароли.
Возможности Aml Pages:
- Текстовый редактор с поддержкой форматирования, вставкой таблиц и изображений, удобными стилями форматирования и метками.
- Мощный полнофункциональный поиск с массой настроек и выбором областей документа.
- Поддержка форматирования позволяет работать с текстом - используя привычные приемы.
- Защита данных паролем.
- С помощью панели Aml Assist можно управлять окном программы, сохранять тексты и веб страницы из многих популярных программ (MS Office и OpenOffice.org, Outlook и The Bat и веб браузеров: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Maxthon, Google Chrome).
- Синтаксическая подсветка текста. Поддерживает подсветку C++, MFC, Delphi, Java, HTML, писем электронной почты, NSIS-скрипт, WTL, Perl и др.
- Компрессия данных.
- Бесплатные плагины расширяют функциональность: добавление проверки орфографии, экспорт документа в формат CHM. автоматическое резервное копирование и др
- добавлена команда "Развернуть всё дерево" (см. меню Правка\Развернуть)
- добавлена команда меню "Окна\Свернуть все"
- добавлены команды "Еще статьи" (см. меню "Помощь")
- в контекстное меню дерева добавлены команды Свернуть, Развернуть
- добавлена новая версия плагина ChangeLog 1.22
- подсказка к команде меню "Страницы\Показывать в главном окне" показывает статус, если страница уже есть в списке ссылок
- исправлено: сбой при выполнении команд "Вид\Панели\Файлы" и затем переключение на панель "Совет дня"
- мелкие исправления и улучшения
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Отзывы о программе Aml Pages
Carc в ответ Денис про Aml Pages 9.70.2608 [13-03-2016]
Андрiй про Aml Pages 9.44.2379 [09-06-2013]
веду с ее помощю дневник, альтернатив пока нету
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Ленар про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]
Темный, ты ничего не понял! Это не редактор текста - это органайзер заметок! Никакой ????PAD отродясь не умеет так организовывать обрывки всего и вся, как эта софтина! Отличная штука!
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Imqer про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]
Temnui про Aml Pages 9.25.2204 / 9.25.2206 beta [10-04-2011]
Отстой полный DPad отличная замена + полностью бесплатный
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