Отзывы о программе Aml Pages

Ленар

Темный, ты ничего не понял! Это не редактор текста - это органайзер заметок! Никакой ????PAD отродясь не умеет так организовывать обрывки всего и вся, как эта софтина! Отличная штука!

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