Отзывы о программе Стикеры

После запуска программы выкидывает на страницу , где нужно оплатить счет, для работы 3 | 3 | Ответить

Крит irina

Что за привычка писать всякий бред?

Перекидывает на страницу, где автор пишет про благодарность разработчикам.

-------

Если Вам понравилась наша программа, Вы можете купить нам кофе (или кофемашину) или пивка для поднятия настроения и ускорения написания новых программ и обновлений :), Пополните копилку и разработка программ ускорится :)...

2 | 3 | Ответить