Стикеры для Windows
|Оценка:
|3.69/5 голосов - 49
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категория:
|Календари, органайзеры, напоминалки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 96 240 | Статистика
|Размер:
|2,88 Мб
Стикеры - утилита для создания заметок-напоминалок на рабочем столе. Позволяет создать большое количество разноцветных стикеров. Настройки и введенный текст стикеров сохраняется автоматически.
Стикеры делаются не только разноцветными, нужные стикеры можно сделать и поверх всех окон, что позволит видеть заметку постоянно. Также можно запретить изменение текста в стикере, это позволит вам случайно не удалить нужный текст.
- В контекстном меню стикеров добавлены поля Копировать, Вставить
- Исправлена ошибка в сохранении
- Исправлены другие ошибки
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Отзывы о программе Стикеры
irina про Стикеры 2.3.1 [14-01-2019]
После запуска программы выкидывает на страницу , где нужно оплатить счет, для работы
3 | 3 | Ответить
Крит в ответ irina про Стикеры 2.3.1 [14-01-2019]
Что за привычка писать всякий бред?
Перекидывает на страницу, где автор пишет про благодарность разработчикам.
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2 | 3 | Ответить
Kot про Стикеры 2.3 [25-12-2017]
Мне больше нравится программа Yellowpile.
Простая и функциональная.
4 | 2 | Ответить