Стикеры для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.69/5 голосов - 49
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Календари, органайзеры, напоминалки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 96 240 | Статистика
Размер:2,88 Мб
Стикеры скриншот № 1
Стикеры скриншот № 2

Стикеры - утилита для создания заметок-напоминалок на рабочем столе. Позволяет создать большое количество разноцветных стикеров. Настройки и введенный текст стикеров сохраняется автоматически.

Стикеры делаются не только разноцветными, нужные стикеры можно сделать и поверх всех окон, что позволит видеть заметку постоянно. Также можно запретить изменение текста в стикере, это позволит вам случайно не удалить нужный текст.

Что нового в Стикеры 2.4.2?
  • В контекстном меню стикеров добавлены поля Копировать, Вставить
  • Исправлена ошибка в сохранении
  • Исправлены другие ошибки
ТОП-сегодня раздела "Календари, органайзеры, напоминалки"
 

скачать Classic Sticky NotesClassic Sticky Notes 2.0

Легковесная небольшая утилита, которая возвращает хорошо знакомую пользователям Windows 7 и...

скачать БудильникБудильник 2.6

Будильник - бесплатные часы со большим количеством разнообразных и полезных функций....

скачать Вечный календарьВечный календарь 2.54

Вечный календарь - в программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом...

скачать BIRTHDAY! millenniumBIRTHDAY! millennium 4.12

BIRTHDAY! millennium - приложение для создания напоминаний о различных событиях. Присутствует...

скачать Simple Sticky NotesSimple Sticky Notes 5.2

Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея...

скачать Православный КалендарьПравославный Календарь 2.0.278

Православный Календарь - календарь опpеделяет даты по Гpигоpианскому и Юлианскому...

Отзывы о программе Стикеры

irina про Стикеры 2.3.1 [14-01-2019]

После запуска программы выкидывает на страницу , где нужно оплатить счет, для работы
3 | 3 | Ответить

Крит в ответ irina про Стикеры 2.3.1 [14-01-2019]

Что за привычка писать всякий бред?
Перекидывает на страницу, где автор пишет про благодарность разработчикам.
-------
Если Вам понравилась наша программа, Вы можете купить нам кофе (или кофемашину) или пивка для поднятия настроения и ускорения написания новых программ и обновлений :), Пополните копилку и разработка программ ускорится :)...
2 | 3 | Ответить

Kot про Стикеры 2.3 [25-12-2017]

Мне больше нравится программа Yellowpile.
Простая и функциональная.
4 | 2 | Ответить

Павел про Стикеры 2.2.1 [25-01-2017]

Вирусняк - защитник пишет что троян. Ф топку
3 | 3 | Ответить

Ксения про Стикеры 2.2 [15-09-2016]

Слетает!
5 | 4 | Ответить

Владимир про Стикеры 2.2 [15-08-2016]

А защитник ругается...
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (28) / Добавить отзыв