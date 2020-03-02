Effector saver для Windows

Effector saver 3.3.7 / 4.6

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Описание Effector saver 3.3.7 / 4.6Описание   Скачать Effector saver 3.3.7 / 4.6СКАЧАТЬ (14,32 Мб) Скриншоты Effector saver 3.3.7 / 4.6Скриншоты (2)   Статистика Effector saver 3.3.7 / 4.6Статистика   Отзывы о Effector saver 3.3.7 / 4.6Отзывы (4)  
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5.00 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Effector saver - простая, удобная и в тоже время мощная программа для организации автоматического архивирования: баз данных 1С:Предприятие 7.7/8х; баз данных Microsoft SQL и PostgreSQL серверов и произвольных файлов. Как дополнительный функционал реализовано:

  • автоматическое тестирование и исправление баз 1С: Предприятия 7.7/8.х
  • автоматический запуск процедур обмена данными типовых конфигураций 1С: Предприятия 8.х (подобно  регламентным заданиям 1С:Предприятия)
  • автоматический запуск произвольных команд системы (подобно назначенным задачам Windows)
  • автоматический запуск произвольных скриптов Transact-SQL (подобно планировщику Microsoft SQL сервера)

Основные характеристики Effector saver:

  • Встроенный планировщик выполнения заданий.
  • Выполнение процедур тестирования и исправления баз 1С:Предприятия 7.7/8.х
  • Выбор и заполнение настроек из списка подключенных баз 1С:Предприятия 7.7/8.х.
  • Создание резервных копий произвольных файлов и/или баз данных Microsoft SQL и PostgreSQL серверов.
  • Архивирование открытых файлов, доступных для чтения.
  • Поддержка формата Zip64 для файлов размером более 4 Gb.
  • Выполнение списка произвольных команд системы и скрипов Microsoft SQL сервера по расписанию.
  • Автоматическое копирование архивов в дополнительные каталоги и на FTP сервер.
  • Ведение журнала работы задач, автоматическая очистка устаревших записей журнала.
  • Отправка сводных отчетов о результатах выполнения задач по электронной почте пользователю.
  • Ручной запуск и остановка выполнения задач пользователем.
  • Возможность автозапуска программы как приложение и как сервис NT.
  • Возможность установки пароля на вход в «Менеджер».
Что нового в Effector saver 3.3.7 / 4.6?

Релиз 4.6:

Исправлено:

  • Effector Saver теперь имеет доступ только к тем файлам и папкам Google Диска, которые были созданы в программе. Доступ к другим данным пользователя на Google Диске у Effector Saver отсутствуют. Данное изменение было введено в связи с установлением новых требований компании Google к приложениям использующих API Google Диска.
  • Исправлена проблема загрузки файла в Облако Mail.Ru после очередного изменения API.
  • Теперь при предоставлении пользователем разрешения Effector Saver на работу с облачными хранилищами используется браузер по умолчанию, а не браузер встроенный в программу.
  • Исправлена проблема идентификации ошибки при выполнении произвольных команд.
  • Переработан механизм завершения работы пользователей на сервере 1С:Предприятия.
  • Внесены ряд других незначительных исправлений.

Релиз 3.3.7:

Исправлено:

  • Исправлена проблема изменения последовательности выполнения задач «Произвольные команды».
  • Исправлена проблема когда при определенных условиях по расписанию не выполнялась задача.
Effector saver
Effector saver
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 434
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Effector saver

Айдана про Effector saver 3.3.7 / 4.2 [21-01-2019]

прекрасная программа!
3 | 3 | Ответить

Alexander про Effector saver 3.3.4 [05-10-2017]

Благодарю!
2 | 2 | Ответить

LPit про Effector saver 3.1.1 [03-11-2011]

Очень понравилась прога, простая и удобная, особенно с SQL базами очень удобно делать бэкапы.
3 | 2 | Ответить

Алексей про Effector saver 3.1.0 [21-04-2011]

Отличный и мощный архиватор. Радует support хоть и в режиме мыла, но достаточно оперативно. На сайте есть Вопросы и ответы. Программой доволен
3 | 3 | Ответить

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