Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 12 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Effector saver - простая, удобная и в тоже время мощная программа для организации автоматического архивирования: баз данных 1С:Предприятие 7.7/8х; баз данных Microsoft SQL и PostgreSQL серверов и произвольных файлов. Как дополнительный функционал реализовано: автоматическое тестирование и исправление баз 1С: Предприятия 7.7/8.х

автоматический запуск процедур обмена данными типовых конфигураций 1С: Предприятия 8.х (подобно регламентным заданиям 1С:Предприятия)

автоматический запуск произвольных команд системы (подобно назначенным задачам Windows)

автоматический запуск произвольных скриптов Transact-SQL (подобно планировщику Microsoft SQL сервера) Основные характеристики Effector saver: Встроенный планировщик выполнения заданий.

Выполнение процедур тестирования и исправления баз 1С:Предприятия 7.7/8.х

Выбор и заполнение настроек из списка подключенных баз 1С:Предприятия 7.7/8.х.

Создание резервных копий произвольных файлов и/или баз данных Microsoft SQL и PostgreSQL серверов.

Архивирование открытых файлов, доступных для чтения.

Поддержка формата Zip64 для файлов размером более 4 Gb.

Выполнение списка произвольных команд системы и скрипов Microsoft SQL сервера по расписанию.

Автоматическое копирование архивов в дополнительные каталоги и на FTP сервер.

Ведение журнала работы задач, автоматическая очистка устаревших записей журнала.

Отправка сводных отчетов о результатах выполнения задач по электронной почте пользователю.

Ручной запуск и остановка выполнения задач пользователем.

Возможность автозапуска программы как приложение и как сервис NT.

Возможность установки пароля на вход в «Менеджер». Что нового в Effector saver 3.3.7 / 4.6?

Релиз 4.6: Исправлено: Effector Saver теперь имеет доступ только к тем файлам и папкам Google Диска, которые были созданы в программе. Доступ к другим данным пользователя на Google Диске у Effector Saver отсутствуют. Данное изменение было введено в связи с установлением новых требований компании Google к приложениям использующих API Google Диска.

Исправлена проблема загрузки файла в Облако Mail.Ru после очередного изменения API.

Теперь при предоставлении пользователем разрешения Effector Saver на работу с облачными хранилищами используется браузер по умолчанию, а не браузер встроенный в программу.

Исправлена проблема идентификации ошибки при выполнении произвольных команд.

Переработан механизм завершения работы пользователей на сервере 1С:Предприятия.

Внесены ряд других незначительных исправлений. Релиз 3.3.7: Исправлено: Исправлена проблема изменения последовательности выполнения задач «Произвольные команды».

Исправлена проблема когда при определенных условиях по расписанию не выполнялась задача.