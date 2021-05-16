Знаки Зодиака для Android
|Оценка:
|4.72/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|xtreme_
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 247 | Статистика
|Размер:
|4,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Знаки Зодиака - приложение для Android-смартфонов и планшетов, в котором предоставлено очень подробное и увлекательное описание людей, родившихся под различными знаками зодиака. В программе описаны особенности характера, психологическая совместимость и стратегия поведения на самых неожиданных поворотах судьбы, а также приводятся советы, как следует вести себя в той или иной жизненной ситуации.
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