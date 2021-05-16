Знаки Зодиака - приложение для Android-смартфонов и планшетов, в котором предоставлено очень подробное и увлекательное описание людей, родившихся под различными знаками зодиака. В программе описаны особенности характера, психологическая совместимость и стратегия поведения на самых неожиданных поворотах судьбы, а также приводятся советы, как следует вести себя в той или иной жизненной ситуации.