Знаки Зодиака для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.72/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 247 | Статистика
Размер:4,22 Мб
СКАЧАТЬ
Знаки Зодиака скриншот № 1
Знаки Зодиака скриншот № 2
Знаки Зодиака скриншот № 3
Знаки Зодиака скриншот № 4

Знаки Зодиака - приложение для Android-смартфонов и планшетов, в котором предоставлено очень подробное и увлекательное описание людей, родившихся под различными знаками зодиака. В программе описаны особенности характера, психологическая совместимость и стратегия поведения на самых неожиданных поворотах судьбы, а также приводятся советы, как следует вести себя в той или иной жизненной ситуации.

ТОП-сегодня раздела "Астрология, астрономия"
 

скачать SkyView LiteSkyView Lite 3.6.3

Мобильное Android-приложение, которое делает наблюдение за звездами доступным каждому. Для...

скачать Астро ГороскопАстро Гороскоп 2.2

Сделай звёзды своими союзниками. Планируй свой день по астрологическому гороскопу. Узнай...

скачать Лунный КалендарьЛунный Календарь 5.3

Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и...

скачать Ежедневный ГороскопЕжедневный Гороскоп 5.2.15

Лучшее бесплатное Android-приложение, которое предоставляет ежедневные гороскопы для...

скачать AstroVizorAstroVizor 3.4

Приложение для Android-устройств, которое позволяет строить натальную карту или карту...

скачать Тест на имя Вашей любвиТест на имя Вашей любви 1.00

Тест на имя Вашей любви - интересный тест поможет Вам найти имя идеального партнёра...

Отзывы о программе Знаки Зодиака

Admin

Отзывов о программе Знаки Зодиака 1.3.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв