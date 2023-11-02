Luna для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Norway Apps
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,69 Мб
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Luna - это интерактивное приложение, которое предлагает вам анимированные иллюстрации, помогая вам освоить тайны лунных фаз. Вы сможете не только наблюдать за ними, но и изменять временные и пространственные параметры, создавая уникальные сценарии. Выбирайте любое время лунного цикла и место на Земле. Перемещайте Землю и Луну вокруг Солнца, чтобы увидеть, как это влияет на лунные фазы. Меняйте широту и долготу, чтобы понять, как Луна выглядит с разных точек планеты.
Вы также узнаете факты о лунных миссиях, как прошлых, так и будущих, расширяя свои знания об удивительном спутнике нашей планеты.
Основные возможности Luna:
- Анимированные иллюстрации лунных фаз.
- Изменение времени лунного цикла и времени года.
- Наблюдение за восходом и заходом Луны в интерактивном режиме.
- Изучение, как меняется Луна из разных точек на Земле.
- Узнавание интересных фактов о Луне и её исследованиях.
В целом, Luna - это не просто приложение для отслеживания лунных фаз. Это исследование, игра и образование, собранные в одном месте. Если вы увлечены астрономией и хотите понять больше о Луне, приложение поможет вам расширить ваши знания и открыть для себя новые грани этого удивительного космического тела.
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Admin
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