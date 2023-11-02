Luna для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,69 Мб
СКАЧАТЬ
Luna скриншот № 1
Luna скриншот № 2
Luna скриншот № 3
Luna скриншот № 4

Luna - это интерактивное приложение, которое предлагает вам анимированные иллюстрации, помогая вам освоить тайны лунных фаз. Вы сможете не только наблюдать за ними, но и изменять временные и пространственные параметры, создавая уникальные сценарии. Выбирайте любое время лунного цикла и место на Земле. Перемещайте Землю и Луну вокруг Солнца, чтобы увидеть, как это влияет на лунные фазы. Меняйте широту и долготу, чтобы понять, как Луна выглядит с разных точек планеты.

Вы также узнаете факты о лунных миссиях, как прошлых, так и будущих, расширяя свои знания об удивительном спутнике нашей планеты.

Основные возможности Luna:

  • Анимированные иллюстрации лунных фаз.
  • Изменение времени лунного цикла и времени года.
  • Наблюдение за восходом и заходом Луны в интерактивном режиме.
  • Изучение, как меняется Луна из разных точек на Земле.
  • Узнавание интересных фактов о Луне и её исследованиях.

В целом, Luna - это не просто приложение для отслеживания лунных фаз. Это исследование, игра и образование, собранные в одном месте. Если вы увлечены астрономией и хотите понять больше о Луне, приложение поможет вам расширить ваши знания и открыть для себя новые грани этого удивительного космического тела.

ТОП-сегодня раздела "Астрология, астрономия"
 

скачать Star Walk KidsStar Walk Kids 2.0.9

Приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое в развлекательной форме...

скачать SunclockSunclock 3.16

Приложение для мобильных Android-устройств, которое отображает время восхода и захода солнца...

скачать Лунный КалендарьЛунный Календарь 6.7

Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и...

скачать Stellarium MobileStellarium Mobile 1.10.4

Крутое астрономическое Android-приложение, которое имеет простой в использовании и...

скачать Ежедневный ГороскопЕжедневный Гороскоп 5.2.15

Лучшее бесплатное Android-приложение, которое предоставляет ежедневные гороскопы для...

скачать Sky MapSky Map 1.10.0 - RC3

Бесплатный портативный планетарий для вашего Android-устройства, который позволяет...

Отзывы о программе Luna

Admin

Отзывов о программе Luna 1.5.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв