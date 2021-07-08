Daff Moon Phase для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Evgeny Fedorischenko
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9,02 Мб
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Daff Moon Phase - приложение, которое показывает текущую фазу Луны, фазы Луны на любой месяц, и другую информацию о Луне, Солнце и восьми планетах солнечной системы в реальном времени. С помощью программы можно посмотреть положение светил на простейшей небесной сфере, которую можно поворачивать на произвольный угол.
Изображение фазы Луны с высокой точностью соответствует реальному для данного момента времени. Все данные вычисляются на основе географических координат пользователя и текущей даты.
Основные возможности Daff Moon Phase:
- текущая фаза и возраст Луны;
- прохождение Луной узлов своей орбиты;
- календарь фаз Луны и восхода/захода светил на любой месяц;
- полная информация о лунных и солнечных затмениях с визуализацией;
- долгота дня, время восхода и захода, Знак зодиака, время верхнего и нижнего транзита, азимут и высота Луны, Солнца, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона;
- положение Луны и Солнца и восьми планет на интерактивной небесной сфере;
- информация о равноденствиях и солнцестояниях;
- даты суперлуний для любого года;
- орбиты планет;
- 7 виджетов с информацией о Луне/Солнце;
- настройка напоминаний о наступающих астрономических события (восход, заход, и тд.).
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