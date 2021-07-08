Daff Moon Phase - приложение, которое показывает текущую фазу Луны, фазы Луны на любой месяц, и другую информацию о Луне, Солнце и восьми планетах солнечной системы в реальном времени. С помощью программы можно посмотреть положение светил на простейшей небесной сфере, которую можно поворачивать на произвольный угол.

Изображение фазы Луны с высокой точностью соответствует реальному для данного момента времени. Все данные вычисляются на основе географических координат пользователя и текущей даты.

Основные возможности Daff Moon Phase: