Eclipse Guide - многофункциональная и простая в использовании программа от разработчиков популярного астрономического приложения Star Walk, которая предназначена для наблюдения за солнечными и лунными затмениями, в котором вы найдете всю информацию, необходимую для отслеживания и изучения этих астрономических событий. Приложение позволяет смотреть солнечное или лунное затмение через телефон, а также изучать всю информацию об этом астрономическом событии (калькулятор затмений, фазы, лучшие места для наблюдения затмения, календарь затмений Солнца и Луны, время затмения и т.д.).

Основные возможности Eclipse Guide: