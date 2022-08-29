Eclipse Guide для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:61,38 Мб
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Eclipse Guide - многофункциональная и простая в использовании программа от разработчиков популярного астрономического приложения Star Walk, которая предназначена для наблюдения за солнечными и лунными затмениями, в котором вы найдете всю информацию, необходимую для отслеживания и изучения этих астрономических событий. Приложение позволяет смотреть солнечное или лунное затмение через телефон, а также изучать всю информацию об этом астрономическом событии (калькулятор затмений, фазы, лучшие места для наблюдения затмения, календарь затмений Солнца и Луны, время затмения и т.д.).

Основные возможности Eclipse Guide:

  • Календарь и калькулятор затмений - выберите любое предстоящее или прошедшее солнечное или лунное затмение (частное, полное, полутеневое, кольцевое (кольцеобразное)).
  • Затмения Солнца и Луны - в приложении вы сможете смотреть на затмение из вашего местоположения, из любого выбранного вами положения или из точки максимума затмения.
  • Календарь затмений и оповещения для любого предстоящего затмения Луны или Солнца.
  • Анимация затмения (Солнце и Луна) со специальной кнопкой воспроизведения, которая позволит вам отследить эти астрономические события от начала до конца.
  • Затмение Луны и Солнца - знакомьтесь с визуализацией хода затмения на карте.
  • Основная информация про частные и полные солнечные и лунные затмения.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс поможет в изучении затмений Солнца и Луны.
  • Солнечные у лунные затмения сопровождаются временем для каждой фазы и списком локаций с максимальной зоной видимости.
  • Возможность поделиться информацией о затмениях с друзьями.
  • Наличие функции "Аудиогид" - вы всегда будете вовремя узнавать о любом затмении, времени и продолжительности каждой его фазы благодаря своевременным голосовым оповещениям.
  • Полноэкранные карты затмений отчетливо проиллюстрируют зоны видимости солнечного или лунного затмения и его ход.
  • Функция “Star spotter” поможет вам с легкостью находить и наблюдать затмения на небе, а также определять, будет ли видно то или иное затмение с выбранного вами местоположения.
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