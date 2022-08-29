Eclipse Guide для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VITO Technology
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|61,38 Мб
Eclipse Guide - многофункциональная и простая в использовании программа от разработчиков популярного астрономического приложения Star Walk, которая предназначена для наблюдения за солнечными и лунными затмениями, в котором вы найдете всю информацию, необходимую для отслеживания и изучения этих астрономических событий. Приложение позволяет смотреть солнечное или лунное затмение через телефон, а также изучать всю информацию об этом астрономическом событии (калькулятор затмений, фазы, лучшие места для наблюдения затмения, календарь затмений Солнца и Луны, время затмения и т.д.).
Основные возможности Eclipse Guide:
- Календарь и калькулятор затмений - выберите любое предстоящее или прошедшее солнечное или лунное затмение (частное, полное, полутеневое, кольцевое (кольцеобразное)).
- Затмения Солнца и Луны - в приложении вы сможете смотреть на затмение из вашего местоположения, из любого выбранного вами положения или из точки максимума затмения.
- Календарь затмений и оповещения для любого предстоящего затмения Луны или Солнца.
- Анимация затмения (Солнце и Луна) со специальной кнопкой воспроизведения, которая позволит вам отследить эти астрономические события от начала до конца.
- Затмение Луны и Солнца - знакомьтесь с визуализацией хода затмения на карте.
- Основная информация про частные и полные солнечные и лунные затмения.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс поможет в изучении затмений Солнца и Луны.
- Солнечные у лунные затмения сопровождаются временем для каждой фазы и списком локаций с максимальной зоной видимости.
- Возможность поделиться информацией о затмениях с друзьями.
- Наличие функции "Аудиогид" - вы всегда будете вовремя узнавать о любом затмении, времени и продолжительности каждой его фазы благодаря своевременным голосовым оповещениям.
- Полноэкранные карты затмений отчетливо проиллюстрируют зоны видимости солнечного или лунного затмения и его ход.
- Функция “Star spotter” поможет вам с легкостью находить и наблюдать затмения на небе, а также определять, будет ли видно то или иное затмение с выбранного вами местоположения.
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