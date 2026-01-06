VMMap для Windows
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mark Russinovich
|Категория:
|Оперативная память
|Загрузок (сегодня/всего):
6 728
|Размер:
|7.61 Мб
|СКАЧАТЬ
VMMap - небольшая утилита, которая в наглядном виде предоставляет пользователю исчерпывающую информацию о распределении физической и виртуальной памяти для любого запущенного процесса.
Основные возможности программы:
- Отображает различия в объеме переданной памяти и рабочего множества.
- Отображает конкретные адреса для различных категорий используемой памяти (видеопамять, собственная память, совместно используемая память, хип, управляемый хип, стек и системная память).
- Регулярное обновление карты распределения памяти.
- Работа со сценариями с возможностью экспортировать данные в формат .mmp.
- Наличие опции "Empty Working Set" ("Очистить рабочее множество").
- Поддержка командной строки.
Отзывы о программе VMMap
Dadrago про VMMap 3.33 [10-05-2025]
Под WinXP запускается v3.21.
Я погуглил "vmmap old version", нашёл ссылку ещё старую статью http://technet.microsoft.com/sysinternals/dd535533.aspx; посмотрел её в веб-архиве; это дало ссылку http://download.sysinternals.com/files/vmmap.zip; там же в веб-архиве открыл эту ссылку. За многие даты уже "blob потерян", но удалось скачать 3.1, 3.11, 3.21 и 3.25.
| | Ответить
Dadrago в ответ Win_S про VMMap 3.33 [12-05-2025]
VMMap 3.21 -- последняя версия, которая запускается под WinXP.
| | Ответить