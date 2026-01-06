VMMap для Windows

VMMap - небольшая утилита, которая в наглядном виде предоставляет пользователю исчерпывающую информацию о распределении физической и виртуальной памяти для любого запущенного процесса.

Основные возможности программы:

  • Отображает различия в объеме переданной памяти и рабочего множества.
  • Отображает конкретные адреса для различных категорий используемой памяти (видеопамять, собственная память, совместно используемая память, хип, управляемый хип, стек и системная память).
  • Регулярное обновление карты распределения памяти.
  • Работа со сценариями с возможностью экспортировать данные в формат .mmp.
  • Наличие опции "Empty Working Set" ("Очистить рабочее множество").
  • Поддержка командной строки.

 

Dadrago про VMMap 3.33 [10-05-2025]

Под WinXP запускается v3.21.
Я погуглил "vmmap old version", нашёл ссылку ещё старую статью http://technet.microsoft.com/sysinternals/dd535533.aspx; посмотрел её в веб-архиве; это дало ссылку http://download.sysinternals.com/files/vmmap.zip; там же в веб-архиве открыл эту ссылку. За многие даты уже "blob потерян", но удалось скачать 3.1, 3.11, 3.21 и 3.25.
Win_S про VMMap 3.25 [01-08-2020]

под WinXP уже не запускается....жаль.
Dadrago в ответ Win_S про VMMap 3.33 [12-05-2025]

VMMap 3.21 -- последняя версия, которая запускается под WinXP.
