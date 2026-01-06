Отзывы о программе VMMap

Dadrago

Под WinXP запускается v3.21.

Я погуглил "vmmap old version", нашёл ссылку ещё старую статью http://technet.microsoft.com/sysinternals/dd535533.aspx; посмотрел её в веб-архиве; это дало ссылку http://download.sysinternals.com/files/vmmap.zip; там же в веб-архиве открыл эту ссылку. За многие даты уже "blob потерян", но удалось скачать 3.1, 3.11, 3.21 и 3.25.

