EF Find для Windows

EF Find 19.11

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Описание EF Find 19.11Описание   Скачать EF Find 19.11СКАЧАТЬ (2,16 Мб) Скриншоты EF Find 19.11Скриншоты (1)   Статистика EF Find 19.11Статистика   Отзывы о EF Find 19.11Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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EF Find - мощная и, в то же время, простая в использовании поисковая программа для операционных систем семейства Windows. Утилита позволяет осуществлять поиск на наличие файлов, текста, шестнадцатиричных последовательностей и регулярных выражений внутри 7-Zip, ACE, ARC, ARJ, BZIP2, CAB, CPIO, GZIP, IMG, ISO (ISO9660), LHA, RAR, RPM, SFX, SQX, TAR, TBZ, TGZ, ZIP, Zip64 и ZOO архивов.

EF Find
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $15.00
Ограничение в работе программыпокупка полной версии
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 141
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе EF Find

Alemox про EF Find 18.04 [25-04-2018]

Лучше Everything ничего не придумали.
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