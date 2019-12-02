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EF Find 19.11
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3.50 из 5, всего оценок - 4
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- Рейтинг программы - 3.50 из 5
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EF Find - мощная и, в то же время, простая в использовании поисковая программа для операционных систем семейства Windows. Утилита позволяет осуществлять поиск на наличие файлов, текста, шестнадцатиричных последовательностей и регулярных выражений внутри 7-Zip, ACE, ARC, ARJ, BZIP2, CAB, CPIO, GZIP, IMG, ISO (ISO9660), LHA, RAR, RPM, SFX, SQX, TAR, TBZ, TGZ, ZIP, Zip64 и ZOO архивов.
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