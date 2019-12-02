Everything 1.4.1.935 Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, AllDup 4.4.10 AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере Duplicate File Finder 7.6.0.0 Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д.

WizTree 3.29 WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске DupKiller 0.8.2 DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по CTSFaceFinder 2.1.0 CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в