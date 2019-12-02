EF StartUp Manager для Windows

EF StartUp Manager 19.10

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Описание EF StartUp Manager 19.10Описание   Скачать EF StartUp Manager 19.10СКАЧАТЬ (1,02 Мб) Скриншоты EF StartUp Manager 19.10Скриншоты (3)   Статистика EF StartUp Manager 19.10Статистика   Отзывы о EF StartUp Manager 19.10Отзывы (0)  
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EF StartUp Manager - менеджер автозагрузки, который позволяет эффективно управлять программами, автоматически загружающимися при старте операционной системы.

Кроме вполне обычных возможностей для подобного рода программ (как например добавление или удаление программы из автозагрузки), присутствует полезная функция настройки очередности запуска программ и задержки между ними, что позволяет избежать пиковых нагрузок на процессор и винчестер.

EF StartUp Manager
EF StartUp Manager
EF StartUp Manager
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $15.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 847
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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