Mark Photo Spot — сохраняйте информацию о координатах каждой фотографии, добавляйте к снимкам текстовые заметки, располагайте их в категориях.

Вы можете сразу же видеть на карте где был сделан снимок, узнать какое расстояние до этого места. Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.