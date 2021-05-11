Mark Photo Spot для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Фото - GPS
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 212 | Статистика
Размер:5,32 Мб
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Mark Photo Spot скриншот № 1
Mark Photo Spot скриншот № 2
Mark Photo Spot скриншот № 3
Mark Photo Spot скриншот № 4

Mark Photo Spot — сохраняйте информацию о координатах каждой фотографии, добавляйте к снимкам текстовые заметки, располагайте их в категориях.

Вы можете сразу же видеть на карте где был сделан снимок, узнать какое расстояние до этого места. Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.

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Отзывы о программе Mark Photo Spot

Kelenna про Mark Photo Spot 1.0.4 для Android [13-07-2011]

That's ralley thinking out of the box. Thanks!
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