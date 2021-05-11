Mark Photo Spot для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Busy WWW
|Категории:
|Фото - GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 212 | Статистика
|Размер:
|5,32 Мб
|СКАЧАТЬ
Mark Photo Spot — сохраняйте информацию о координатах каждой фотографии, добавляйте к снимкам текстовые заметки, располагайте их в категориях.
Вы можете сразу же видеть на карте где был сделан снимок, узнать какое расстояние до этого места. Приложение имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.
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Отзывы о программе Mark Photo Spot
Kelenna про Mark Photo Spot 1.0.4 для Android [13-07-2011]
That's ralley thinking out of the box. Thanks!
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