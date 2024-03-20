Adobe Photoshop Fix для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 107 | Статистика
Размер:43,8 Мб
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Adobe Photoshop Fix – реставрировать и ретушировать фотографии и изображения с приложением сможет даже неопытный пользователь. Приложение позволяет осуществлять такие операции, как восстановление, сглаживание, пластика, осветление и др.

Основные возможности программы:

  • Ретуширование и восстановление фотографий с помощью уникальных инструментов.
  • Face-aware Liquify позволяет менять черты лица.
  • Пластика вращает любые области, а также изменяет их линии и формы.
  • Сглаживание изменяет резкость изображений лиц, ландшафтов и т.п.
  • Возможность осветлять или затемнять участки фотографии.
  • Изменяйте цвет, экспозицию, контрастность, насыщенность и другие параметры изображения.
  • Экспортируйте файл в Photoshop CC и продолжайте работать с фотографиями на персональном компьютере.
  • Используйте учетную запись Adobe Creative Cloud для работы с файлом на других устройствах.
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