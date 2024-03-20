Adobe Photoshop Fix для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 107 | Статистика
|Размер:
|43,8 Мб
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Adobe Photoshop Fix – реставрировать и ретушировать фотографии и изображения с приложением сможет даже неопытный пользователь. Приложение позволяет осуществлять такие операции, как восстановление, сглаживание, пластика, осветление и др.
Основные возможности программы:
- Ретуширование и восстановление фотографий с помощью уникальных инструментов.
- Face-aware Liquify позволяет менять черты лица.
- Пластика вращает любые области, а также изменяет их линии и формы.
- Сглаживание изменяет резкость изображений лиц, ландшафтов и т.п.
- Возможность осветлять или затемнять участки фотографии.
- Изменяйте цвет, экспозицию, контрастность, насыщенность и другие параметры изображения.
- Экспортируйте файл в Photoshop CC и продолжайте работать с фотографиями на персональном компьютере.
- Используйте учетную запись Adobe Creative Cloud для работы с файлом на других устройствах.
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