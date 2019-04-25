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Google Фото для Android

Google Фото 4.13.0.240385459 для Android

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Описание Google Фото 4.13.0.240385459 для AndroidОписание   Скачать Google Фото 4.13.0.240385459 для AndroidСКАЧАТЬ (41,98 Мб) Скриншоты Google Фото 4.13.0.240385459 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Google Фото 4.13.0.240385459 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Фото 4.13.0.240385459 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Google Фото - полезное приложение для владельцев Android-девайсов разработанное компанией Google, с помощью которого удобно хранить фотографии и видео. Все файлы в вашей коллекции упорядочиваются в зависимости от того, какие люди, события или места на них запечатлены, что существенно упрощает поиск нужной фотографии или видеофайла.

Присутствует возможность автоматической загрузки файлов в облако, что делает их доступными с любого устройства, а также редактировать изображения с помощью простых инструментов и фильтров. Кроме этого приложение может автоматически создавать из ваших фотографий видеоклипы, коллажи и анимации.

Выбранными фотографиями можно поделиться с друзьями, воспользовавшись для этого стандартными электронной почтой, SMS/MMS или любыми другими доступными методами и приложениями.

Google Фото
Google Фото
Google Фото
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 691
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе Google Фото

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