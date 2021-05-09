Light Meter для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Borce Trajkovski
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 271 | Статистика
|Размер:
|8,33 Мб
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Light Meter — приложение использует встроенный сенсор освещенности и показывает уровень освещенности. Внимание! Приложение работает не на всех смартфонах! Обязательно наличие рутового доступа и датчика освещенности.
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Admin
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