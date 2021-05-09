Light Meter для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 271 | Статистика
Размер:8,33 Мб
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Light Meter скриншот № 1
Light Meter скриншот № 2
Light Meter скриншот № 3
Light Meter скриншот № 4

Light Meter — приложение использует встроенный сенсор освещенности и показывает уровень освещенности. Внимание! Приложение работает не на всех смартфонах! Обязательно наличие рутового доступа и датчика освещенности.

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