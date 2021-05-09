Отзывов о программе Light Meter 3.4 пока нет, можете добавить...

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Light Meter — приложение использует встроенный сенсор освещенности и показывает уровень освещенности. Внимание! Приложение работает не на всех смартфонах! Обязательно наличие рутового доступа и датчика освещенности.

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