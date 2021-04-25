Compass & Level для Android
|Оценка:
|2.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.7.AF | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Maxcom
|Категории:
|другое - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 11 269 | Статистика
|Размер:
|6,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Compass & Level — компас и уровень для Android. Простой в использовании компас. Уровень показывает отклонение от горизонтальной оси, наклон.
Можно выбирать разные темы оформления как для компаса, так и для уровня. В режиме компаса приложение показывает ваши текущие координаты. В режиме уровня можно задавать нулевой горизонт. Также на экране отображается угол наклона по двум осям.
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Отзывы о программе Compass & Level
сho rny про Compass & Level 2.0.2.A для Android [29-06-2014]
Компас-как раз для СУСАНИНА)))),а вот уровень работает нормально-проверял водой,и лазером.
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Дима Честный про Compass & Level 2.0.2.A для Android [12-11-2013]
Компас - полная лажа, даже при повороте телефона на твердой опоре север уходит. Пляшет стрелка от наклона телефона. После выключении программы поверните телефон и включите снова север ушел и это на опоре). Датчик магнетизма на телефоне есть. Уровень - 3 шкалы все горизонтальные. Горизонт, горизонт на 90,и общий горизонт. Ненадо крутить чтобы выравнить машинку например. плюс 2 цифровых шкалы градусов наклона по горизонту. Картинка "пузыря№ тормозит немного но датчик наклона показывает сразу. Точность датчиков проверить нечем с жидкостным строительным уровнем совпадают.
Программа просит при установке неограниченный доступ в интернет и доступ к камере зачем то
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