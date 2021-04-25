Отзывы о программе Compass & Level

Дима Честный

Компас - полная лажа, даже при повороте телефона на твердой опоре север уходит. Пляшет стрелка от наклона телефона. После выключении программы поверните телефон и включите снова север ушел и это на опоре). Датчик магнетизма на телефоне есть. Уровень - 3 шкалы все горизонтальные. Горизонт, горизонт на 90,и общий горизонт. Ненадо крутить чтобы выравнить машинку например. плюс 2 цифровых шкалы градусов наклона по горизонту. Картинка "пузыря№ тормозит немного но датчик наклона показывает сразу. Точность датчиков проверить нечем с жидкостным строительным уровнем совпадают.

Программа просит при установке неограниченный доступ в интернет и доступ к камере зачем то

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