Compass Steel 3D для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7.69 Мб
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Compass Steel 3D — утилита для определения направлений с использованием магнитного и истинного севера. Программа выполнена в морском стиле с простым интерфейсом, удобным для повседневного использования. В приложении полностью отсутствует реклама и не предусмотрен сбор пользовательских данных, что полезно для тех, кто ценит конфиденциальность.

Предоставляет нформацию о положении Солнца и Луны, времени их восхода и захода, доступен спутниковый режим, в котором отображаются данные о высоте над уровнем моря. Пользователи могут самостоятельно задавать местоположение, а также выбрать единицы измерения, что делает приложение универсальным в походах, путешествиях и других ситуациях, где нужна точная ориентация на местности.

Основные возможности Compass Steel 3D :

  • Два режима работы компаса: магнитный и истинный север.
  • Отображает текущее положение Солнца и Луны.
  • Предоставляет информацию о времени восхода и захода Солнца и Луны.
  • Поддерживает спутниковый режим с определением высоты на уровнем моря.
  • Дает возможность настраивать единицы измерения.
  • Отсутствие рекламы и сбора пользовательских данных.
  • Предлагает нескольких цветовых тем интерфейса.
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