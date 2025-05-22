Compass Steel 3D для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SimplyWerx
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.69 Мб
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Compass Steel 3D — утилита для определения направлений с использованием магнитного и истинного севера. Программа выполнена в морском стиле с простым интерфейсом, удобным для повседневного использования. В приложении полностью отсутствует реклама и не предусмотрен сбор пользовательских данных, что полезно для тех, кто ценит конфиденциальность.
Предоставляет нформацию о положении Солнца и Луны, времени их восхода и захода, доступен спутниковый режим, в котором отображаются данные о высоте над уровнем моря. Пользователи могут самостоятельно задавать местоположение, а также выбрать единицы измерения, что делает приложение универсальным в походах, путешествиях и других ситуациях, где нужна точная ориентация на местности.
Основные возможности Compass Steel 3D :
- Два режима работы компаса: магнитный и истинный север.
- Отображает текущее положение Солнца и Луны.
- Предоставляет информацию о времени восхода и захода Солнца и Луны.
- Поддерживает спутниковый режим с определением высоты на уровнем моря.
- Дает возможность настраивать единицы измерения.
- Отсутствие рекламы и сбора пользовательских данных.
- Предлагает нескольких цветовых тем интерфейса.
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