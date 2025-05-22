Compass Steel 3D — утилита для определения направлений с использованием магнитного и истинного севера. Программа выполнена в морском стиле с простым интерфейсом, удобным для повседневного использования. В приложении полностью отсутствует реклама и не предусмотрен сбор пользовательских данных, что полезно для тех, кто ценит конфиденциальность.

Предоставляет нформацию о положении Солнца и Луны, времени их восхода и захода, доступен спутниковый режим, в котором отображаются данные о высоте над уровнем моря. Пользователи могут самостоятельно задавать местоположение, а также выбрать единицы измерения, что делает приложение универсальным в походах, путешествиях и других ситуациях, где нужна точная ориентация на местности.

Основные возможности Compass Steel 3D :